Mojo Crea Storie con Testo è l’irresistibile app per le Storie di Instagram

Non invidiate le storie di Instagram che pubblicano amici e VIP perché potete crearne di bellissime e originali anche voi con Mojo Crea Storie con Testo (che per praticità d’ora in avanti abbreveremo in Mojo), un’applicazione per iPhone e iPad che permette di realizzare video d’effetto partendo anche da una semplice fotografia.

Come dicevamo l’app nasce per essere utilizzata all’interno delle Storie di Instagram, una funzione lanciata nell’agosto del 2016 e da pochi mesi capace di attingere la musica dalla libreria musicale del dispositivo, ma nulla vieta di utilizzarla anche al di fuori di questo social network, magari semplicemente per realizzare un breve video d’effetto da condividere con amici e parenti su Whatsapp.

Utilizzando uno dei quaranta modelli animati presenti nell’applicazione è possibile combinare foto e video con testi animati disponibili in più di cinquanta stili diversi.

In sostanza Mojo consente di dare movimento a immagini statiche e di sovrapporre del testo anche sui video, risultando particolarmente comoda per far risaltare le parole e i contenuti tra le proprie Storie. Da questo punto di vista è molto appariscente l’animazione che mostra il testo lettera dopo lettera, cioè come se lo si stesse scrivendo sul momento.

L’applicazione consente di personalizzare completamente sia i modelli che i testi modificando caratteri, colori, dimensioni, posizioni e allineamenti e offre la possibilità di aggiungere più pagine al modello in uso nel caso in cui si volesse rendere la Storia più lunga di un solo messaggio.

Al termine dell’elaborazione è possibile pubblicare direttamente il video su Instagram tramite l’app Mojo oppure la si può programmare ad un orario prestabilito o esportare nel rullino fotografico del dispositivo.

Mojo è un’app gratuita ed è disponibile su App Store in versione universale per iPhone e iPad. Per attivare alcune delle funzioni è previsto l’acquisto in-App ma già la versione base sarà in grado di fornirvi un ottimo supporto.