Samsung sarebbe al lavoro su un Galaxy Fold economico

Proprio nelle ore in cui Galaxy Fold sembra finalmente avere una data di presentazione bis ben precisa, il 6 settembre, alcuni rumor in rete vorrebbero Samsung al lavoro su una nuova versione del dispositivo. Si tratterebbe di un Galaxy Fold economico, con memoria da 256 GB, forse diverso dal Galaxy Fold 2 già chiacchierato. Ecco i dettagli.

Il modello standard atteso per il 6 settembre prossimo, seppur in quantità limitate, avrà un listino di circa 200 dollari. Ovviamente non sarà un terminale a buon mercato, e per via del prezzo potrebbe non trovare numerosi consensi.

Secondo SamMobile, l’imminente smartphone pieghevole sarà affiancato da una versione più economica, attualmente nota con il numero di modello SM-F700F, differente dall’attuale Galaxy Fold esistente, indicato con il codice SM-F900F. Ad ogni modo, la somiglianza tra i due codici suggerisce che i due terminali condivideranno molte funzionalità e caratteristiche.

L’unico dettaglio emerso sembra riferito alla capacità di memoria interna: il Galaxy Fold economico potrebbe avere una memoria interna da 256 GB, ossia la metà rispetto al modello standard da 2000 dollari.

E’ anche vero, però, che economico per quanto possa essere, non si tratterà di un dispositivo low cost. Anche perché, ricordiamo che attualmente i prezzi di Galaxy Note 10+ superano i 1000 euro, ragion per la quale il dispositivo pieghevole non sarà certamente così economico.

La speranza, naturalmente, è che oltre ad alcune caratteristiche, il nuovo Galaxy Fold non condivida le sorti della versione standard: ricordiamo che in primavera le prime unità di revisione del Galaxy Fold sono state ritirate per rivedere lo strato superiore di protezione del display pieghevole e anche per ridurre lo spazio che si viene a creare tra la cerniera al centro della piega e lo chassis. I problemi di gioventù, tuttavia, sono stati ormai risolti e il terminale è prossimo al lancio sul mercato.