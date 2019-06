Instagram , da oggi testi musicali nelle Storie

Instagram ha annunciato oggi che sta aggiungendo la possibilità di visualizzare i testi musicali quando si inseriscono brani all’interno delle Storie. La funzione consentirà agli utenti di decidere se visualizzare i testi delle canzoni a schermo e darà loro la possibilità di modificare lo stile del testo, l’animazione e altre funzionalità.

La funzione, spiega la società, sarà disponibile nelle regioni che attualmente hanno accesso alla libreria musicale dell’app, introdotta ormai lo scorso anno. Secondo Instagram, gli utenti saranno in grado di cercare attraverso la libreria integrata le canzoni disponibili, decidere se aggiungere il testo da visualizzare a schermo, e inserirlo nella Storia, appena prima di pubblicarla.

Il funzionamento è davvero semplice: quando l’utente seleziona la parte della canzone da inserire nella Storia, automaticamente vedrò apparire il testo relativo a quella determinata strofa. A questo punto gli utenti potranno toccare le parole per personalizzare il modo in cui appariranno a schermo.

Secondo la società, la musica aiuta a condividere emozioni e stati d’animo quando non si trovano le parole giuste. I testi delle canzoni sono un modo efficace per accompagnare i propri pensieri. Per questo, da oggi, all’interno delle Storie di Instagram sarà possibile affidarsi anche alle parole delle canzoni per descrivere un momento o catturare un’emozione e condividerli con il nostro mondo.

Instagram si scarica da qui per App Store.