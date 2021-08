Monitor esterni per Mac e PC in sconto fino al 30% con le Offerte Amazon di Settembre

Siete stanchi di leggere le notizie sul piccolo schermo del computer portatile? Non dimenticate che potete collegarlo ad un monitor esterno e su Amazon, con le Offerte di Settembre, ce ne sono diversi in sconto a partire da 118 euro. Sono utili anche per chi deve sostituire il vecchio con un modello di nuova generazione, in alta risoluzione e con tecnologie che ne migliorano sensibilmente la resa.

Gli sconti arrivano fino al 30% e comprendono modelli di vari marchi, tra cui soprattutto Acer, AOC, Philips, HP, LG e Samsung. Il più costoso è scontato a 359,99 euro ed è un modello flat di Samsung da 32″ con risoluzione 4K, ma ce ne sono anche di più piccoli da 27 e 24 pollici, in modo da avere una scelta più ampia in base alla superficie disponibile sulla scrivania sul quale lo si intende posizionare.

La maggior parte montano pannelli LED di tipo IPS, integrano anche una coppia di speaker da 10 Watt per poter ascoltare l’audio di film e video senza dover necessariamente collegare un altoparlante esterno e alcuni di questi hanno un formato pari a 16:9 che si prestano proprio per questo particolare utilizzo. Alcuni montano un pannello antiriflesso e sono più indicati per chi li posiziona in prossimità di una finestra, altri hanno la piattaforma di Smart TV integrata per accedere a Netflix e Amazon Prime Video senza bisogno di collegare il PC, e le risoluzioni vanno dal Full HD al 4K, anche con HDR.

Potete dare un’occhiata all’elenco dei migliori monitor facenti parte di questa promozione sfogliando quelli che la nostra redazione ha selezionato appositamente per i nostri lettori basandosi soprattutto sulla qualità del prodotto in rapporto al prezzo con cui viene proposto. Vi ricordiamo che gli sconti scadono il 7 settembre ma alcuni modelli potrebbero avere scorte limitate, perciò se siete interessati ad un particolare monitor fareste bene a non tergiversare troppo.

Acer Nitro KG242Ybmiix Monitor Gaming per PC 23,8″, Display IPS FullHD (1920×1080) 75 Hz, 1ms, 16:9, FreeSync, VGA, HDMI (1.4), Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Audio In, Speaker Integrati, Cavo HDMI Incluso In offerta a 125,90 € – invece di 141,90 €

sconto 11% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Acer Nitro XV270Pbmiiprx Monitor Gaming PC 27″, Display IPS FHD, 165 Hz Overclock, 2 ms, 16:9, FreeSync, HDMI 2.0, DP 1.2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Regolazione in altezza, Cavi DP, HDMI Inclusi In offerta a 254,90 € – invece di 279,90 €

sconto 9% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

AOC Monitor Italia 27B2H Monitor LED da 23.8″ VA Panel, Full HD, 4 ms, Refresh 75Hz, VGA, HDMI, Senza Bordi, Low Blue Light, Nero In offerta a 103,50 € – invece di 124,39 €

sconto 17% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

HP – PC V24i Monitor, Schermo 24 Pollici IPS Full HD, Risoluzione 1920 x 1080, Micro-Edge, Antiriflesso, Tempo di Risposta 5 ms, Comandi sullo Schermo, HDMI e VGA, Reclinabile, Nero In offerta a 119,99 € – invece di 149 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

HP – PC V27i Monitor, Schermo 27 Pollici IPS Full HD, Risoluzione 1920 x 1080, Micro-Edge, Antiriflesso, Tempo di Risposta 5 ms, Comandi sullo Schermo, HDMI e VGA, Reclinabile, Nero In offerta a 134,99 € – invece di 179,99 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

LG 24ML600S Monitor 24″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 129,99 € – invece di 179,99 €

sconto 27% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

LG 27ML600S Monitor 27″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 159,99 € – invece di 249,99 €

sconto 36% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 229,99 € – invece di 239,70 €

sconto 4% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

LG 32UN500 Monitor PC 32″ UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840×2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Speaker Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Bianco In offerta a 299,99 € – invece di 499,99 €

sconto 40% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

MSI Optix MAG274R2 Monitor Gaming 27″, Display 16:9 (FHD) 1920×1080, Frequenza 165Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, FreeSync Premium, MSI Gaming OSD, VESA 100x100mm In offerta a 299,90 € – invece di 399 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702), Flat 32″, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type C In offerta a 359,90 € – invece di 369,00 €

sconto 2% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F27G33), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Nero In offerta a 199,90 € – invece di 259,00 €

sconto 23% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM502), Flat 32″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB In offerta a 229,90 € – invece di 259,00 €

sconto 11% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM502), Flat 27″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB In offerta a 199,90 € – invece di 279,00 €

sconto 28% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Samsung Monitor HRM UE590 (U28E570), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), Pannello TN, 60 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Eco Saving Plus, Nero In offerta a 229,90 € – invece di 329,00 €

sconto 30% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire