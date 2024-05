Nintendo ha chiesto di eliminare da GitHub il codice usato da emulatori Switch

Nintendo ha inviato una notifica DMCA (Digital Millennium Copyright Act), per presunta violazione del copyright, richiedendo la rimozione di oltre 8000 repository GitHub che ospitano il codice di Yuzu, l’emulatore di Switch.

Per questo emulatore, Nintendo ha già citato in giudizio gli sviluppatori e con questi ultimi è stato successivamente raggiunto un accordo che prevede il pagamento di 2,4 milioni per danni a Nintendo e sostanzialmente l’impegno a chiudere tutto.

Nintendo ha in precedenza descritto l’emulatore Yuzu come “pirateria di dimensioni colossali”. La richiesta di rimozione dai repository sul servizio di hosting per progetti software arriva a due mesi dal raggiunto accordo con gli sviluppatori dell’emulatore.

Il sito GamesIndustry.biz riferisce che la notifica DMCA riguarda 8535 repository pubblici GitHub. Entità non meglio precisate in nome e per conto di Nintendo affermano che il codice sorgente di Yuzu nelle repo include “elusioni illegali per le misure tecniche di protezione” che consente di “eseguire copie illegali di giochi per Nintendo Switch”.

GitHub indica in un avviso che gli sviluppatori hanno la possibilità di modificare i loro contenuti prima che questi vengano disattivati. Cercando di mantenere un approccio leale con gli sviluppatori, il servizio di hosting (che dal 2018 è proprietà di Microsoft) indica risorse giuridiche e indicazioni sulla presentazione di contro-notifiche relative alle richieste di rimozione di presunte violazione in conformità con le procedure ammesse dal Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

La mossa di Nintendo arriva in un momento di grande popolarità per gli emulatori, in particolare ora che Apple ha allentato alcune restrizioni sull’App Store, consentendo la distribuzione di emulatori sull’App Store. Negli USA un emulatore come Delta è da diversi giorni stabilmente al primo posto nella classifica delle app più scaricate per iOS.

Chi difende gli emulatori di vecchie piattaforme sottolinea la loro necessità per rendere possibile l’esecuzione di giochi che sarebbe altrimenti impossibile riprodurre. In teoria dovrebbe essere perfettamente legale riprodurre un gioco (su file-immagini tipo ISO), a patto di disporre della cartuccia, chip o disco originale.