Monument Valley 3 per iPhone è già in sviluppo

Monument Valley è stato un successo universale, sia nella sua prima versione, che nel sequel successivo. Possono gioire i fan: Monument Valley 3 è finalmente in sviluppo.

A confermare la notizia sarebbe un annuncio di lavoro pubblicato dallo sviluppatore del gioco, Ustwo Games, secondo cui Monument Valley 3 è attualmente in lavorazione. Sfortunatamente, la lista delle posizioni aperte non fornisce alcuna informazione riguardo al gioco stesso.

Alcune informazioni tecniche, invece, svelano che il nuovo direttore creativo avrà voce in capitolo con “titoli multipli di alto profilo”, quindi sembra che lo sviluppatore abbia già in cantiere ulteriori giochi di alto livello.

La serie Monument Valley, ricordiamo, è stata lanciata nel 2014 . Dopo il suo debutto, il titolo è riuscito a raccogliere apprezzamenti unanimi da critica e pubblico, tanto che nel 2017 Ustwo Games decise di lanciare Monument Valley 2.

Il titolo presenta enigmi ispirati alle geometrie di Esher, che vedono il giocatore navigare in ogni livello con un personaggio che cerca di raggiungerne l’uscita. Per renderlo possibile, il giocatore giocatore dovrà risolvere enigmi ambientali, molti dei quali basati sulle prospettive.

Monument Valley è diventato uno dei franchising più popolari in App Sore: sia il titolo originale, che il suo sequel, hanno superato le 650.000 copie vendute nei primi tre mesi dai rispettivi lanci.

E’ facile prevedere un enorme successo anche per Monument Valley 3, anche se lo sviluppatore, come ricorda anche idownloadblog, dovrà impegnarsi per far crescere il brand, includendo nuovi enigmi, ancor più intriganti, oltre che nuovi personaggi. Non guasterebbe neppure una storia avvincente.

Naturalmente, nessuna informazione sulla data di lancio è attualmente nota.