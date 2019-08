7 app top per Mac a soli 3 dollari: la nuova offerta BundleHunt

Bastano 3 dollari per risparmiarne molti di più con la nuova offerta di BundleHunt dove, con questa piccola spesa, si ottiene la possibilità di acquistare regolarmente ben 7 applicazioni di qualità per Mac.

In pratica è come pagarli meno di 50 centesimi ciascuno nonostante i prezzi dei programmi selezionabili vanno da un minimo di 5 dollari ad un massimo di 300 dollari. Viene da sé quindi che con il prezzo di tre caffè si andranno a risparmiare centinaia di dollari – nella più costosa delle combinazioni si arrivano a risparmiare ben 684 dollari – con l’acquisto di programmi di livello che vanno a potenziare il Mac sotto diversi punti di vista.

Ad esempio tra i tanti software che potrete includere nel pacchetto sbloccabile con soli 3 dollari c’è AirMagic, un software che migliora le foto dal drone in un click (qui la nostra recensione). Oppure potete aggiungere al pacchetto SyncBird Pro, un programma che semplifica l’importazione e l’esportazione di dati tra iOS e Mac senza passare per iTunes.

Dalla lista si può poi selezionare il firewall intelligente NetBarrier X9, il programma per migliorare la produttività Undistracted, il software che facilita la disinstallazione dei programmi AppUninser e Lucid 4 per chi smanetta con le animazioni CSS ed ha bisogno di un solido programma per velocizzare il lavoro.

Tra i tanti ci sono anche Data Guardian 4 per mettere al sicuro le proprie password, OmniRecover per recuperare i dati eliminati dallo smartphone, l’abbonamento (1 anno) a NetShade per navigare in completo anonimato usando la VPN e Privatus che impedisce il tracciamento delle proprie abitudini di navigazione online.

Della lista fanno parte anche PDF Converter, DoYourData Recovery Pro, Mini Design Bundle, Integrity Plus, Spotify Music Converter, Ideas, SQLPro Studio, Super Eraser, Drive Manager, Unarchiver, TinyAlarm, USBclean, Hides, Invisible e Issuhub Pro.

Come dicevamo ne potete scegliere 7 e pagarli solo 3 dollari, praticamente meno del prezzo del più economico di uno solo di questi 25 diversi software a disposizione.

L’offerta è attiva su BundleHunt: non dovete far altro che cliccare qui, aggiungere al carrello i 7 programmi desiderati e procedere all’acquisto spendendo solo 3 dollari.