Motorola Razr 3 cambierà design e fotocamere

Il ritorno dello storico marchio Razr di Motorola è stato tale per gli utenti che ricordano il celebre telefono cellulare ultra piatto dell’era pre-smartphone: dopo il primo modello pieghevole e la seconda versione con connettività 5G, il costruttore sta preparando Razr 3 o di terza generazione.

Finora non ci sono state comunicazioni ufficiali al riguardo, ma in rete sono apparse in queste ore le prime fotografie del terminale pieghevole che mostrano un design completamente diverso, le fotocamere migliorate e altri dettagli ancora. Come i due precedenti modelli pieghevoli anche Motorola Razr di terza generazione non riprende lo storico bordo in basso: linee e design risultano più squadrati.

Sul retro spicca la presenza di un comparto fotocamere potenziato, composto dall’obiettivo principale f/1.8 con sensore da 50 megapixel, affiancato da un sensore da 13 MP per foto macro e ultra grandangolari. Sia le foto che i dettagli risultano decisamente attendibili, visto che provengono da Evan Blass, uno dei leaker con il curriculum più lungo di anticipazioni confermate.

In Motorola Razr 3 cambia posizione il sensore per le impronte digitali, in precedenza installato nel bordo inferiore ora rimosso e poi nella versione 5G sul retro del terminale. Blass via 91Mobiles indica che sarà integrato nel tasto di accensione – spegnimento. Una volta aperto lo smartphone mette a disposizione uno schermo pieghevole in risoluzione FHD+ in cui si trova un piccolo foro per la fotocamera frontale da 32 MP. Sono previste in arrivo due versioni, una con Snapdragon 8 Gen 1 e una versione Plus di cui però non si conoscono ancora i dettagli.

A fine aprile Motorola ha svelato all’ADI Design Museum di Milano Motorola edge 30, il terminale 5G più sottile al mondo che punta su design, schermo e fotocamera: tutti i dettagli e la fotogalleria sono in questo articolo di macitynet. Invece per sapere di più sui piani di Motorola in campo smartphone rimandiamo a questo approfondimento.