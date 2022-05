Microsoft, 3D Movie Maker è ora open source

Microsoft ha deciso di rilasciare come open source 3D Movie Maker (3DMM), un programma nato 27 anni addietro dalla Microsoft Kids (una divisione della Casa di Redmond) e che permetteva di posizionare personaggi 3D in ambienti predefiniti, aggiungendo azioni, suoni, effetti, musiche, testi, parole, ed effetti vari, esportando i risultati in vari modi.

Il rilascio del software in questione come open source è merito di un utente (“Foone”) che ha fatto tale richiesta a Microsoft, riferendo di voler provare a migliorarlo, integrando nuove funzioni. Microsoft non è titolare del “motore” BRender, elemento che avrebbe potuto creare problemi, ma il titolare dei diritti dell’engine in questione ha fatto sapere all’utente che sarebbe stata felice di offrire il lavoro come open source se individuava una copia; a quanto pare la copia dell’engine è saltata fuori e Microsoft ha quindi rilasciato il codice sorgente del programma sotto licenza MIT (una licenza permissiva, che in altre parole permette il riutilizzo nel software proprietario sotto la condizione che la licenza sia distribuita con tale software).

Come accennato, 3D Movie Maker è stato presentato nel 1995, pensato come uno strumento per creare animazioni con personaggi cartooneschi da collocare in ambienti pre-renderizzati. Il sito PCGamer riferisce che Foone intende aggiornare il software rendendolo utilizzabile sui moderni computer, così come integrare funzionalità per semplificare la condivisione dei filmati ottenuti.

Il codice sorgente originale può essere scaricato da GitHub; l’engine BRender è stato sfruttato, tra le altre cose, per giochi quali Carmageddon 1 & 2 e non è da escludere l’arrivo di versioni aggiornate anche di questi giochi.