Mudiro M30, il frigo portatile per auto e vacanze è in offerta

Il frigorifero portatile può rivelarsi un compagno di viaggio indispensabile; ma anche in casa può fare la differenza, sia in stanze molto piccole, sia in situazioni di emergenza. Se ne volete comprare uno c’è un’ottima offerta in corso in queste ore sul Mudiro M30, un modello con una capacità di 35 litri.

Ha dimensioni di 73 x 40 x 40 centimetri e un peso di appena 13 kg perciò è facilmente trasportabile, rivelandosi quindi una buona soluzione per l’uso in auto, in camper, durante una vacanza o persino per attività all’aperto come la pesca, dove tenere al fresco i pesci appena presi può rivelarsi estremamente utile.

Questo frigorifero non è solo un semplice refrigeratore, ma offre anche una funzione di congelamento in quanto può raggiungere temperature fino a -15°C. Al suo interno è inoltre possibile posizionare un pratico separatore incluso in confezione ed organizzare così gli alimenti in modo ordinato ottimizzando lo spazio disponibile. Inoltre grazie alla tecnologia no-frost non si forma il ghiaccio, riducendo al minimo la manutenzione e garantendo al contempo un’efficienza ottimale.

Con un livello di rumore di soli 35 dB questo frigorifero portatile opera in modo silenzioso, senza disturbare chi gli sta intorno (tenete presente che 20 dB è paragonabile al rumore delle foglie che cadono, mentre il chiacchiericcio di fondo generalmente si attesta intorno ai 45 dB).

Per quanto riguarda invece la potenza assorbita la scheda tecnica parla di 45 Watt, perciò è energeticamente efficiente e adatto anche per lunghe sessioni di utilizzo. In caso di disconnessione dalla corrente, l’unità è in grado di mantenere la temperatura per circa 1-3 ore (molto dipende dalla temperatura dell’ambiente in cui si trova), offrendo una sicurezza aggiuntiva per la conservazione degli alimenti.

Il frigorifero è fornito di due tipi di alimentazione: una spina con attacco europeo per l’uso domestico e una specifica per l’alimentazione in auto.

Che si tratti di un viaggio lungo, una giornata di pesca o semplicemente di un barbecue all’aperto, questo frigorifero portatile si adatta perfettamente alle vostre esigenze, combinando praticità e buone prestazioni.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: lo pagate intorno ai 170 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

