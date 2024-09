Niente Apple Watch Ultra 3 ma arriva un Ultra 2 con colorazione black titanium

Stando a quanto riferito in un tweet dal sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, nell’ambito dell’evento Glowtime non sarà presentato l’Apple Watch Ultra di terza generazione ma vedremo un aggiornamento di Apple Watch Ultra 2 con colorazione nera.

Foto di un Apple Watch Ultra 2 dall’aspetto più scuro sono circolate lo scorso anno, arrivate da un “leak” della Federal Communications Commission (FCC), la Commissione federale statunitense per le comunicazioni.

Gurman non esclude l’arrivo di un nuovo Apple Watch SE, previsto da tempo con nuovo alloggiamento in plastica, al posto dell’alluminio, elemento che dovrebbe permettere di ridurre i costi.

I don’t expect Apple to announce an Apple Watch Ultra 3 tomorrow. Instead, I expect the Ultra 2 sticks around and — finally — gains a black color option. I also wouldn’t rule out a delay to the new Watch SE.

— Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2024