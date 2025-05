Come riprodurre musica d’ambiente su iPhone con iOS 18.4

Lo sapevate che con iPhone avete la possibilità di trovare al volo della musica d’ambiente da ascoltare nei vari momenti della giornata? Ve ne avevamo parlato a Febbraio, quando furono avvistati alcuni nuovi pulsanti adibiti allo scopo nella prima beta di iOS 18.4. E ora che questa versione del sistema operativo è disponibile al pubblico torniamo a parlarvene spiegandovi come attivarli.

I quattro nuovi pulsanti

Come dicevamo si tratta di quattro pulsanti integrati a partire da iOS 18.4 ma che, per impostazione predefinita, non sono attivi. Probabilmente per non intasare il Centro di Controllo, che proprio a partire dalla versione 18 del sistema operativo, è diventato altamente personalizzabile.

Potete attivarli tutti, uno soltanto oppure solo quelli che più vi interessano. Per il momento come dicevamo sono 4 ma non è escluso che in futuro Apple non possa decidere di aggiungerne degli altri per ampliare l’offerta (o magari raggrupparli all’interno di un solo pulsante con menu a tendina quando ci si tiene il dito premuto sopra: pensaci, Apple!).

Con iOS 18.4, dicevamo, ottenete l’accesso ai pulsanti di musica d’ambiente chiamati:

Sonno , con una corposa playlist di musiche per conciliare il riposo pomeridiano e notturno;

, con una corposa playlist di musiche per conciliare il riposo pomeridiano e notturno; Relax , con una serie di musiche LoFi per migliorare il rilassamento nei vari momenti della giornata;

, con una serie di musiche LoFi per migliorare il rilassamento nei vari momenti della giornata; Produttività , che ha l’ambizioso obiettivo di migliorare la concentrazione quando si studia o si lavora;

, che ha l’ambizioso obiettivo di migliorare la concentrazione quando si studia o si lavora; Benessere, che è un po’ un “misto funghi” che dovrebbe andar bene per tutte le altre situazioni.

Come attivarli

Attivarli è semplicissimo. Seguite le istruzioni qui sotto:

Attivate il Centro di Controllo (strisciando il dito verso il basso partendo dall’angolo in alto a destra dello schermo);

(strisciando il dito verso il basso partendo dall’angolo in alto a destra dello schermo); Tenete premuto in un qualsiasi punto vuoto dello schermo per attivare la “ Jiggle Mode “;

“; Cliccate sul pulsante Aggiungi un controllo appena apparso in basso;

appena apparso in basso; Scorrete nella lista fino a raggiungere la sezione denominata Musica d’ambiente ;

; Cliccate su uno dei pulsanti disponibili per aggiungerli al centro di controllo.

Ripetete i passaggi per ogni pulsante che desiderate aggiungere, tenendo conto del fatto che potete poi riordinarli secondo le vostre preferenze.

Come funziona adesso

D’ora in avanti ogni volta che accedete al Centro di Controllo potete cliccare uno dei pulsanti per avviare la relativa playlist (la prima volta Apple potrebbe chiedervi di accettare una normativa sulla privacy di Apple Music).

Per funzionare dovete essere connessi ad Internet, altrimenti il pulsante si disattiverà automaticamente subito dopo aver provato ad accenderlo.

I tempi di avvio della musica d’ambiente variano, come per tutti i servizi accessibili via rete, a seconda della tipologia del segnale (4G, 5G, eccetera) e dal livello della ricezione attuale (3, 4, 5 tacche); ma in genere a parte rari casi impiega pochi secondi.

Come per qualsiasi altro tipo di musica in riproduzione su iPhone, ve la ritroverete poi nel player integrato, dove potrete regolare il volume o saltare tra una traccia e l’altra.

Ciascuna playlist – sonno, relax, produttività, benessere – include una serie di tracce che potete saltare in modo da selezionare quella che meglio si confà ai vostri gusti e alla situazione del momento.

Per disattivare la musica d’ambiente è sufficiente cliccare nuovamente sul suo pulsante nel Centro di Controllo.

