Un Centro di Controllo tutto nuovo con iOS 18

Probabilmente quella del Centro di Controllo di iOS 18 è tra le più grandi riprogettazioni presenti nell’ultima versione del sistema operativo di iPhone. Per questo aggiornamento Apple ha ridisegnato l’intera interfaccia di quest’area del sistema operativo (si richiama strisciando il dito verso il basso partendo dall’angolo in alto a destra dello schermo) rendendola molto più flessibile grazie ad una serie di personalizzazioni disponibili per l’utente.

Disposizione e dimensione

Durante il filmato trasmesso all’evento di apertura della WWDC24, Apple ha inizialmente mostrato quanto è facile ad esempio riorganizzare i vari pulsanti decidendo sia la posizione che la dimensione, in modo da poter visualizzare più o meno contenuti in base al tipo di controllo.

Raggruppamento in cartelle

Ancora più interessante è la possibilità di raggruppare due o più controlli in specifiche cartelle, andando così ad esempio a raccogliere quelli dedicati alla riproduzione dei contenuti multimediali separandoli dai controlli dedicati alla domotica o da quelli sulla connettività.

Oltre ad una scheda principale coi controlli preferiti, è stata introdotta anche una nuova galleria che mostra l’intera serie di controlli disponibili, anche questa completamente personalizzabile in base ai propri gusti.

Terze parti

Con iOS 18 è possibile anche installare e utilizzare i controlli progettati dagli sviluppatori di app di terze parti tramite la Controls API.

Tra i primi su cui si sta già lavorando c’è ad esempio il controllo che permette di aprire le portiere dell’auto e quello per registrare e condividere al volo un contenuto per i social.

Per iPhone 15 Pro

A partire da iOS 18 chi possiede un iPhone 15 Pro o un iPhone 15 Pro Max può anche assegnare uno dei pulsanti del Centro di Controllo al tasto Azione (approfittiamo per ricordarvi che già adesso questo pulsante fisico può essere personalizzato in diversi modi).

Tutte le novità di iOS 18 sono raccolte in questo articolo. Se invece volete scoprire tutto quello che Apple ha presentato durante la WWDC24 vi basta sfogliare gli articoli contenuti in questa sezione del nostro sito web.