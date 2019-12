MWC 2020: Huawei Mate Xs sarà presentato all’evento di Barcellona

Huawei presenterà il suo smartphone pieghevole di prossima generazione, Huawei Mate Xs, durante il prossimo Mobile World Congress, che si terrà dal 24 al 27 febbraio a Barcellona. Ecco le prime informazioni sul terminale.

A dichiararlo non sono voci di corridoio, ma l’amministratore delegato di Huawei Richard Yu, che ha parlato ai microfoni di Frandroid. Mate Xs è il successore del primo telefono smartphone pieghevole Huawei, il Mate X, e disporrà di una cerniera migliorata, uno schermo più resistente e il nuovo chip Kirin 990 di Huawei.

Il Mate X è stato originariamente presentato a febbraio 2019, ma dopo diversi ritardi è stato lanciato a novembre solo in Cina. Nelle premesse promettente, con un design elegante e sottile, un bellissimo display e specifiche particolarmente prestanti, stato fortemente colpito dai problemi tra USA e Cina , che hanno reso il dispositivo praticamente inutile al di fuori del mercato cinese.

Frandroid riferisce inoltre che la società prevede di portare il Mate pieghevole anche in Europa nel primo trimestre del 2020, anche se non è chiaro se si tratti del Mate X originale o del nuovo Mate Xs. Alle richieste di chiarimento Huawei non ha ancora risposto.

Yu ha riferito anche che Huawei si impegnerà a costruire più dispositivi pieghevoli per il futuro, cercando di ridurne il peso: addirittura, il produttore pensa di poter riuscire nell’impresa di renderli più leggeri dei modelli attualmente disponibili.

Nonostante un inizio difficile, i dispositivi pieghevoli potrebbero finalmente decollare, con Motorola che ha recentemente lanciato un Razr pieghevole e Samsung che ha seguito l’esempio con un pieghevole verticale, come dimostrano le immagini trapelate pochi giorni fa.