TIM BabyPad rileva la presenza di un bambino sul seggiolino a bordo di un veicolo

TIM e OCTO Telematics hanno siglato una partnership finalizzata allo sviluppo di soluzioni data driven per le auto non ancora connesse alla rete mobile con l’obiettivo di estendere progressivamente le potenzialità dei servizi digitali a tutti i veicoli in circolazione, dal trasporto pubblico alle flotte aziendali.

Il primo passo di questa partnership è il lancio di TIM BabyPad, dispositivo antiabbandono con bluetooth, ideato per rilevare la presenza del bambino sul seggiolino nel veicolo. L’App collegata al TIM BabyPad rileva la presenza del bimbo e, se il genitore scende dall’auto, lo smartphone emette un allarme. Se l’allarme non viene disabilitato, vengono inoltre inviati degli SMS a numeri preassociati con le coordinate GPS prevenendo, eventuali pericolose situazioni.

TIM BabyPad sarà acquistabile a breve per le festività natalizie presso tutta la rete di negozi TIM e sul sito del gestore al prezzo di 59,90 Euro.

L’operatore spiega che all’allontanamento dall’auto con il bambino posizionato sul seggiolino con il pad, l’App (per iOS e Android) invia un primo allarme sonoro sullo Smartphone. In caso di mancata disattivazione, l’App invia un SMS a una lista di destinatari pre-impostati con le coordinate geografiche del luogo dell’avvenuto abbandono.

È possibile associare fino a un massimo di 4 dispositivi anti-abbandono allo stesso cellulare. Si possono associare anche più cellulari ma due telefoni non possono usarlo simultaneamente per ragioni di sicurezza.

Vi ricordiamo che su macitynet abbiamo provato TippyPad, la soluzione analoga di Digicom.