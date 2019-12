Lo smartphone a conchiglia con oled pieghevole di Samsung appare in foto

Il Motorola Razr è il primo smartphone a conchiglia ma non sarà l’unico: Samsung infatti, già allenata nella produzione di schermi pieghevoli grazie allo sviluppo del Galaxy Fold, parrebbe essere quasi pronta per lanciare la propria soluzione concorrente.

Dello smartphone a conchiglia dell’azienda sudcoreana se ne parla già da settimane ma è la prima volta che di quest’idea se ne riesce a vedere la forma. Nelle ultime ore infatti sono apparse in rete quattro fotografie che ritraggono quello che dovrebbe per l’appunto essere il primo smartphone a conchiglia di Samsung.

Le immagini lo mostrano da più angolazioni, sia nell’atto di chiudere lo schermo sia nell’apertura, con tanto di display acceso e di aspetto del dispositivo quando invece è completamente chiuso.

Se infatti nell’utilizzo può sembrare uno smartphone come tanti, da chiuso risulta piuttosto compatto: dalla forma quadrata, tra le particolarità presenta un piccolo display sul bordo inferiore, adiacente alla doppia fotocamera che normalmente si trova sul retro e grazie al quale è possibile leggere l’ora e probabilmente conoscere la presenza di notifiche e poco altro tramite la presenza o meno di specifiche icone.

A parte questo però sembra esserci una incongruenza. Secondo un recente rapporto di Bloomberg, questo telefono dovrebbe montare la stessa configurazione composta da cinque fotocamere posteriori che arriverà sul Galaxy S11, ma in realtà come dicevamo nell’immagine se ne vedono soltanto due. Non è chiaro perciò se c’è stato un ripensamento da questo punto di vista in corso d’opera.

A parte questo non si sa ancora molto altro su questo dispositivo, che potrebbe costare molto più del suo fratello maggiore Galaxy Fold, di cui sono state vendute oltre 1 milione di unità (e già si pensa al suo successore Fold 2).

Per quanto riguarda Apple invece per il momento non sembrano esserci piani relativi allo sviluppo di un concorrente di quella che sembra essere l’evoluzione degli smartphone dei prossimi anni.