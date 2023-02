Apple TV, ora indipendente da iPhone e iPad

Apple da tempo ha cominciato a valutare la prospettiva di sciogliere Apple Tv+, i contenuti della sua piattaforma di streaming, dalla dipendenza dall’hardware di sua produzione. Uno di questi passaggi è stata l’apparizione dell’applicazione su differenti dispositivi com Fire TV o i set top box come quelli di Sky. Ma per avere accesso a serie TV e film era comunque necessario avere un iPhone o un iPad per approvare le condizioni di uso, ora questo sembra non sia più obbligatorio.

Lo sappiamo dalla stessa Apple che ha condiviso un documento di supporto per spiegare che è possibile accettare Termini e Condizioni di servizio di Apple TV senza necessariamente disporre di un iPhone o iPad.

Apple nel documento spiega agli utenti che non sono in possesso di un iPhone con iOS 16 o seguenti o iPad con iPadOS 16 o seguenti che possono accettare dal sito iCloud.com i termini, indicazione necessaria per poter usare i nuovi dispositivi. Di seguito i passaggi:

1) Andare su iCloud.com e accedere al sito con il proprio Apple ID

2) Se necessario, seguire le indicazioni rivedendo e aggiornando le impostazioni dell’account

3) Leggere e accettare Termini e Condizioni di iCloud

Si tratta ovviamente di semplici passaggi ma evidentemente Apple ha sentito la necessità di affrontare il problema probabilmente per effetto di un messaggio di un dipendente Google.

Nel Tweet un enorme numero di volte, Chris Koch, aveva riferito di non essere riuscito ad accettare termini e condizioni di iCloud con la sua Apple TV non avendo un iPhone, un iPad o altri dispositivi Apple. Koch aveva riferito di avere provato a registrarsi su iCloud.com ma che dal web non era riuscito a ottenere conferma dell’accettazione dei termini e delle condizioni.

I own an Apple TV. I own not a single other Apple device. Not one. Every time I start the Apple TV I get this prompt now. @Apple what do you expect me to do about this? pic.twitter.com/CsNaTNNIHp — chris @[email protected] (@hugelgupf) January 16, 2023

In un diverso tweet, Koch ha riferito di avere provato a disconnettere l’account dell’ID Apple da Impostazioni > Utenti e Account [nome] > iCloud e che effettuando nuovamente l’accesso appare la richiesta di accettazione dei Termini e delle Condizioni direttamente sulla Apple TV, senza bisogno di usare altri dispositivi.

La possibilità di approvare termini e condizioni senza un iPhone o un iPad apre la prospettiva di una maggior diffusione dei contenuti di Apple TV+. Basterà avere un account iCloud e un qualunque dispositivo con l’applicazione Apple Tv per vedere il “canale” della Mela