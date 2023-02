Messaggi vocali in Whatsapp, si sperimenta la trascrizione automatica su iPhone

Se siete tra coloro che non sopporta chi usa Whastapp solo per mandare messaggi vocali, magari per dire “ciao” o “si va bene” costringendovi in pubblico ad indossare le cuffiette per scoprire di avere ricevuto un messaggio insulso, inutile o che potrebbe essere più facilmente trasmesso con un paio di tocchi sulla tastiera, dovreste alzare le antenne: gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando su una funzionalità di trascrizione per convertire automaticamente i vocali in testo.

Lo riferisce il sito WABetaInfo, spiegando che nell’ultima beta di WhatsApp per iPhone è presente la funzionalità di trascrizione per i messaggi vocali.

La funzione in questione dovrebbe permettere di trasformare i vocali in testo, a patto ovviamente che nei vocali la voce sia chiara le parole siano comprensibile, e non siano presenti distorsioni o esternalità critiche legate a rumori circostanti che impediscono la corretta codifica della trascrizione.

Esaminando la beta si evince che l’attività di trascrizione è eseguita in locale (direttamente sul dispositivo) dopo aver scaricato pacchetti dedicate alle lingue di proprio interesse, senza bisogno di condividere con WhatsApp o Apple, le proprie registrazioni.

Non è chiaro se il sistema userà tecnologie proprietarie o si appoggerà a tecnologie intrinseche di iOS: con molte app e funzioni che usano la tastiera su iPhone, iPad o iPod touch, è possibile inserire il testo tramite dettatura anziché digitarlo (toccando il pulsante del microfono e iniziando a parlare). iOS è in grado anche di tenere conto della punteggiatura, semplicemente dettandola. Ad esempio, pronunciando “Ciao Mauro virgola ti allego la ricevuta punto esclamativo”, il testo trascritto risulterà il seguente: “Ciao Mauro, ti allego la ricevuta!”. Sono supportati anche comandi quali Virgolette di apertura/virgolette di chiusura (per aprire e chiude una citazione), Nuovo paragrafo (per iniziare un nuovo paragrafo), Nuova riga (per inizia una nuova riga), ecc.

Telegram offre già dallo scorso anno (ma solo agli utenti abbonati al servizio Premium) la possibilità di trasformare messaggi Vocali e nei video in messaggi Testuali, funzione utile per consentire di leggerli a chi non può ascoltare l’audio o copiare dei dettagli importanti.