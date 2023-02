Myst Mobile, il super classico torna su iPhone e iPad

Se non avete giocato alla versione di Myst rilasciata lo scoro anno in versione ottimizzata sia per i Mac con CPU Mx (M1, M2, ecc), sia per i Mac con CPU Intel, avrete a breve la possibilità di giocare alla nuovo Myst versione Mobile per iPhone e iPad.

Lo studio Cyan Worlds ha annunciato che il remake sarà portato su iOS in occasione dei 30 anni del titolo originale; servirà un dispositivo con almeno un chip A12 Bionic e quindi, un iPhone XS o un iPad 8 o dispositivi più recenti.

Myst Mobile supporterà i controlli touch, oltre a essere compatibile con gamepad, combinazioni di tastiera/mouse e anche gli accessori Apple come la Smart Keyboard o la Magic Folio. Il titolo sarà scaricabile gratuitamente, ma serviranno gli acquisti in-app (15$) per sbloccare il gioco completo.

From @cyanworlds, Myst Mobile, the mobile port of their legendary game Myst, is coming to iOS 📱

Visit the intriguing Myst Island, stunning and mysterious in equal measure, where a story of ruthless betrayal awaits 🏝️

Press/Creators: email in bio for review code etc. pic.twitter.com/DcLux4KqWu

— Kris Wingfield-Bennett ♻️ (@kriswb) February 2, 2023