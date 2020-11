Negli iPad Pro Apple include l’alimentatore da 20W

Mentre dalla scatole degli iPhone sono spariti alimentatore e auricolari con filo, ora nelle confezioni di iPad Pro Apple sta includendo il più recente e potente alimentatore USB-C da 20W.

Vale la pena osservare che al momento sui siti web di Apple, le specifiche tecniche e la descrizione della dotazione inclusa con gli iPad Pro indica ancora l’alimentatore precedente USB-C da 18W. In ogni caso diversi utenti che hanno recentemente acquistato e ricevuto il tablet professionale di Cupertino, hanno segnalato con post in rete che nella scatola è incluso il modello di alimentatore più recente USB-C da 20W.

Quest’ultimo è stato introdotto da Apple in contemporanea con gli iPhone 12: un alimentatore più potente proposto anche a prezzo ribassato rispetto al modello precedente da 18W, per venire incontro agli utenti degli iPhone 12 che non trovano un carica batteria nella confezione e che devono acquistarne uno se in casa non hanno a disposizione un alimentatore USB-C.

Il fatto che sul sito web di Apple specifiche tecniche e descrizione dei contenuti della confezione di iPad Pro indichino ancora la presenza dell’alimentatore da 18W dipende dal fatto che in circolazione ci sono ancora scorte delle confezioni precedenti con incluso l’alimentatore da 18W. Specifiche e dicitura saranno modificate non appena in circolazione ci saranno solo confezioni con incluso il modello da 20W.

Infine questo accessorio incluso con iPad Pro è una buona notizia anche per gli utenti di iPhone 12: infatti per il momento solo questo alimentatore Apple è in grado di spingere al massimo la ricarica wireless con MagSafe. Sulle pagine di macitynet trovate le recensioni di iPhone 12 e anche di iPhone 12 Pro.

Tutto quello che Apple potrebbe presentare nell’evento del 10 novembre è in questo articolo. Come avviene da sempre Macitynet offrirà la trascrizione in diretta con la traduzione in italiano di tutte le novità che saranno svelate in Apple Park: l’appuntamento è dalle 18,30 di martedì 10 novembre a partire da questa pagina.