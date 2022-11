Apple vuole offrire la gestione delle cartelle cliniche su Mac

Epic Systems, azienda statunitense specializzata in cartelle cliniche, ha stretto una partnership con Apple per portare suoi strumenti per il Fascicolo Sanitario (un archivio con dati e informazioni sanitarie che costituiscono la storia clinica e di salute dell’utente) su macOS.

Lo riferisce il sito Axios, spiegando che Apple avrebbe chiesto a Epic di creare una versione nativa per macOS del suo servizio.

Epic Systems è la più grande azienda statunitense nel settore della documentazione sanitaria e si calcola che i dati di almeno 250 milioni di pazienti siano gestiti con una cartella clinica elettronica creata con i tool di Epic.

Le due aziende avrebbero raggiunto un accordo dopo anni di diatribe e visioni contrastanti. Nel 2020 Apple ha sostenuto una proposta governativa che avrebbe offerto ai pazienti maggiore accessibilità riguardo i loro dati sanitari, funzionalità possibili anche con iOS. Dal 2018 Apple usa lo standard FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), per la formalizzazione dei dati clinici, standard utilizzato per la formalizzazione dei dati clinici in risorse da scambiare tra sistemi informativi differenti.

Epic si era opposta alla visione di Apple, affermando che regolamentazioni risulterebbero “eccessivamente onerose” per il sistema sanitario americano, comportando rischi per la privacy. Non è chiaro a cosa porteranno gli ultimi accordi ma dopo anni, i contrasti sembrano essere appianati e qualcosa “bolle in pentola”.

Apple da anni si sforzando di migliorare tutto ciò che ruota attorno alla salute, offrendo con i suoi dispositivi tool specifici per la gestione di dati concreti, contribuendo a tutelare la salute e la sicurezza dell’utente.