Black Friday, sconti su piani ad induzione e pentole

Volete “farvi” un piano ad induzione? Non c’è un momento migliore di questo visto che durante il Black Friday sono in sconto tanti modelli su Amazon, per alcuni dei quali non serve neppure cambiare il piano a gas. In pratica vi basterà comprare il piano a uno o due “fuochi” e collegarlo alla corrente, una soluzione perfetta se volete cominciare a sperimentare questo innovativo metodo di cottura oppure non avete un contatore sufficientemente capiente per i grandi piani cottura ad induzione.

I più venduti e quelli maggiormente in sconto sono quelli di Amazchef come questa a fuoco singolo che fornisce 2000W di potenza e ha dieci livelli di cottura e costa solo 55,99€ (-20%), molto simile a questa di Severin che costa 49,99 euro (-25%)

Se da un fuoco passate a due fuochi ecco quella di Aobosi che costa 127,99 € (invece che 169,99 €). Qui abbiamo un timer a 4 ore e una potenza massima di 3500W. Se avete spazio per un incasso, questo modello di Amazchef, 3300W di potenza, è perfetto e costa 134,99 € invece che 153,99 €

Un piano cottura interessante tra quelli tradizionali è il Bosch PWP61RBB5E in sconto del 20% (329 €). Si tratta di un quattro fuochi con funzioni avanzate come Combizone che unisce due aree di cottura per uno spazio più ampio, la memorizzazione dei tempi di cottura e la funzione Boost che aumenta la potenza in via temporanea per ridurre i tempi di ebollizione.

Questo di Hisense ha funzionalità molto simili (inclusa la funzione Bridge che è di fatto la Combizone di Bosh) ma costa meno: 299 € (-17%).

AMZCHEF Piastra a Induzione, Doppia Piano Cottura a Induzione con Controllo Indipendente, Livelli di Potenza Multipli, 10 Livelli di Temperatura, Timer 3 ore, 3500W, Blocco di Sicurezza In offerta a 123,99 € – invece di 149,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Piastra a Induzione Singolo AMZCHEF, piastra a induzione da 2000 W con design sottile, 10 livelli di potenza, 10 livelli di temperatura, controllo sensore tattile, timer, nero In offerta a 55,99 € – invece di 68,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Piano cottura a induzione, piano cottura a induzione singolo AMZCHEF, 2000W Max con 10 livelli di temperatura e potenza, semplice controllo dei pulsanti, impostazione min e max In offerta a 49,49 € – invece di 59,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Elettrodomestici PWP61RBB5E Serie 4, Piano cottura a induzione, 60 cm, nero, senza profili In offerta a 329,00 € – invece di 413,70 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

SEVERIN KP 1071 Piastra a induzione 2000W Touch, Piano cottura induzione con temperatura regolabile, spegnimento automatico, timer, Piastra da cucina a basso consumo, 10 livelli, vetroceramica, Nero [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 49,99 € – invece di 64,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Cecotec Piastra a induzione Full Crystal Diamond. 2000 W, potenza e temperatura regolabile e 4 programmi predefiniti. Colore bianco. (Onyx) In offerta a 36,90 € – invece di 49,90 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Hisense I6421C – Piano cottura a induzione, Vetroceramica, 4 zone di cottura, Funzione Power Boost, Timer di cottura, Nero, 595 × 58 × 520 mm [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 249,00 € – invece di 289,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Cecotec Piastra a induzione Full Crystal Diamond. 2000 W, potenza e temperatura regolabile e 4 programmi predefiniti. Colore bianco. (Diamond) In offerta a 40,90 € – invece di 59,90 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Hisense I6433C7- Piano Cottura a Induzione, 4 Zone di Cottura con Funzione Bridge, Funzione Power Boost, Timer di Cottura, Nero, 595 x 58 x 520 mm In offerta a 299,00 € – invece di 359,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Piastra induzione,Aobosi piano cottura induzione doppia, piano cottura elettrico portatile, con sensore touch e piastra in vetro, timer 4 ore, 3500 W In offerta a 127,99 € – invece di 169,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Piastra ad induzione portatile, piano cottura elettrico a induzione – (2100 W, autosufficiente, touch, timer) – 1 zona In offerta a 43,99 € – invece di 54,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Piano cottura a induzione 5 zone, piano cottura elettrico 90 cm 8600 W piastra a induzione integrata con funzione boost, vetro nero, controllo touch, blocco sicurezza bambini e timer In offerta a 206,99 € – invece di 229,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Oltre ai piani cottura vi segnaliamo che in sconto trovate anche pentole come questo set di Moneta (46,09 €, -24%), questo di Amazon Basic (96,69 €, -19%) e vari modelli di pentola Agnelli oppure questo set di Amazon Basic (96,99 €, -20%).

Pentola a induzione in pietra professionale estremamente antiaderente tecnologia tedesca fondo in acciaio risparmio in bolletta del 50% casseruola cuoci pasta, perfetta per gas piano induzione (24CM) In offerta a 28,90 € – invece di 34,90 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Set Pentole Induzione, Batteria Pentole, Acciaio inox, 10 pezzi, Pentole Antiaderente, Coperchi in Vetro, Maniglia per rivetti, Adatte a Piani Cottura a Induzione, Piastra Elettrica, Gas, Forno In offerta a 87,99 € – invece di 129,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Pentole Agnelli ALMC111BPIC32 Linea Alluminio Induzione Padella Svasata Alta, Fondo a Induzione con 1 Manico Cool, 32 cm In offerta a 37,99 € – invece di 52,06 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Moneta Insieme Batteria 8 pezzi anche Induzione In offerta a 77,09 € – invece di 98,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

[Amazon Exclusive] Moneta Etnea Set 3 Padelle per Induzione, Alluminio, Grigio/Nero, 20- 24 – 28 cm In offerta a 46,09 € – invece di 60,49 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

MOPITA AMBRA INDUCTION Wok Antiaderente Ø28 cm Padella Induzione e per tutti i piani cottura, Multistrato Antiaderente, Rivestimento 5 strati Antigraffio, Fondo Alluminio spessore 4 mm, Made in Italy In offerta a 25,60 € – invece di 31,79 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Aeternum Divina Pastarella Doppio Cestello (Pentola per Pasta) 22 cm, Adatto all'induzione, Acciaio In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics 6 Pezzi Batteria da Cucina Antiaderente a Induzione – Alluminio, con Coperchi In offerta a 96,69 € – invece di 120,13 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Bialetti Caffettiera New Venus 6 Tazze, Manico Anti Scottatura, Adatta a Induzione, 6 Tazze (235 ml), Acciaio 18/10 [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 22,39 € – invece di 43,90 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Bialetti Caffettiera Brikka Induction, 4 Tazze, 160 ml, Espresso Cremoso come al Bar, Adatta a Tutti i piani cottura, Misurino Incluso, Design Elegante, Grigio Antracite In offerta a 39,99 € – invece di 52,90 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).