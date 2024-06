Negli USA le vendite Mac cresciute del 22% nel primo trimestre 2024

Pubblicità

Negli Stati Uniti il mercato PC in generale ha visto una crescita del 5% anno su anno, con 14,8 milioni di unità spedite nel primo trimestre del 2024, e anche le vendite Mac hanno subito un’impennata.

È quanto riportano analisi di Canalys; secondo i dati del gruppo di ricerca, negli USA Apple ha venduto 2,1 milioni di Mac nel primo trimestre del 2024, numeri superiori agli 1,7 milioni del primo trimestre del 2023, con una crescita anno su anno del 22%.

Apple ora detiene il 14,2% del mercato personal computer negli USA, in aumento rispetto al 12,3% del primo trimestre 2023; prima di Apple il mercato USA è dominato da HP (24,6% di market share), Dell (24,4%) e Lenovo (17,6%). Al contrario di altre società di analisi, Canalys non include gli iPad nel conteggio dei sistemi, elemento che permetterebbe a Apple di evidenziare un market share ancora maggiore.

Canalys indica i segmenti consumer e SMB (small to medium size business) come propulsori chiave della crescita, entrambi merito di un incremento del 9% nelle spedizioni anno su anno per il primo trimestre.

Il gruppo di ricerca prevede che le spedizioni negli USA arriveranno a 69 milioni di unità del 2024, e cresceranno ancora, fino ad arrivare a 75 milioni di unità nel 2025, mercato che sarà trainato dalla fine del supporto di Windows 10, e dalla vendita di nuovi computer con funzionalità AI.

Sul mercato tablet, Apple registra un declino dell’8,8% anno su anno, un problema che sembra riguardare un po’ tutti i vendor, ad eccezione di Samsung che ha visto un incremento delle spedizioni del 2%. Il declino nelle vendite dei tablet Apple è ad ogni modo inferiore a quello segnalato per Amazon (21,5%) e Microsoft (30,1%). Nel trimestre in oggetto Apple ha spedito 4.928.000 iPad, in calo rispetto ai 5.404.000 dello stesso periodo dello scorso anno.

Il tablet di Apple domina in tutti i casi il mercato con il 50,8% di market share (più di quanto fanno gli altri 4 vendor messi insieme); Samsung arriva al 18,5% di market share e Microsoft al 2,7%. Da segnalare che sia nel primo trimestre 2023, sia nel primo trimestre 2024 Apple non aveva presentato nuovi iPad. Gli iPad più recenti, iPad Pro e iPad Air, sono arrivati a maggio 2024.