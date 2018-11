Amazon Loft for Xmas, tutti gli appuntamenti del primo negozio Amazon in Italia

In vista del Black Friday e delle prossime festività di Natale, giovedì 16 novembre apre il negozio Amazon a Milano, il primo in Italia. Tantissimi gli appuntamenti che fino al 26 novembre animeranno l’Amazon Loft for Xmas. L’elenco completo degli eventi, dei marchi e delle promozioni

Per festeggiare insieme ai clienti italiani la settimana del Black Friday (qui come prepararsi agli sconti e un articolo sui trucchi per prenderli al volo) e l’arrivo del Natale, il colosso dell’e-commerce apre il suo primo innovativo showroom in Italia, il negozio Amazon a Milano, in via Dante 14, dove i visitatori potranno vivere esperienze uniche, scoprire e farsi ispirare da tutti i prodotti per prepararsi alle prossime festività, inclusi quelli che saranno in offerta durante la settimana del Black Friday.

All’interno dell’Amazon Loft for Xmas sarà possibile provare tutti i dispositivi Amazon tra cui gli eReader Kindle, i tablet Fire e gli speaker intelligenti Amazon Echo con integrato il servizio vocale Amazon Alexa, recentemente arrivati in Italia. I clienti Prime avranno a disposizione l’accesso esclusivo ad Amazon Loft for Xmas le domeniche 18 e 25 novembre, alla mattina dalle 10.00 alle 13.00, per poter sperimentare i prodotti e parlare con gli esperti presenti.

Tutti coloro che visiteranno l’Amazon Loft saranno accolti all’ingresso da un contatore di sorrisi: per ogni sorriso Amazon devolverà minuti di attività riabilitativa per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Durante il periodo di apertura dell’Amazon Loft for Xmas gli attori diplomati presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi daranno vita a un innovativo showroom in cui interagiranno con i prodotti, incuriosendo e divertendo gli spettatori. Uno spettacolo/installazione che mostra lati divertenti della vita di coppia in classiche situazioni domestiche: alle prese con i fornelli, con il proprio animale, con la pulizia di casa.

Inoltre HP metterà a disposizione di tutti i visitatori le stampanti portatili Sprocket per poter ricevere tra le proprie mani un ricordo della visita all’Amazon Loft for Xmas.

Sabato 17 novembre

Ore 11:00: workshop Microsoft – Scopriti creativo con schermo touch, penna e Windows Ink

Alle ore 12:00: lo chef Paolo Parisi introdurrà “Pelle di Squalo”, la nuova serie di padelle della Baldassare Agnelli firmata dallo stesso chef, raccontandone le caratteristiche con l’aiuto delle materie prime. Paolo Parisi eseguirà tre ricette che mettono in risalto le qualità pratiche della nuova serie di articoli utilizzando materie prime da lui prodotte e raccontando così la sua filosofia produttiva e di vita.

Alle ore 17:00: Benji & Fede incontrano i fan e firmeranno le copie di Siamo Solo Noise Limited Edition, il loro album arricchito da quattro pezzi inediti e da “Niente di speciale” cantata con MrRain, uscito lo scorso 2 novembre. La partecipazione all’evento avviene tramite registrazione, i posti sono limitati (evento sold out).

Alle ore 17:00: workshop Microsoft – Rivedi la tua idea di PC: scopri le funzionalità dei dispositivi Surface

Domenica 18 novembre

Ore 11:00: workshop Microsoft – Scopri cosa è possibile realizzare con i nuovi dispositivi Surface.

Ore 17:00: workshop Microsoft – Il mondo della tecnologia è cambiato, anche Office…vieni a scoprire le novità!

Alle ore 19:00: Pierfrancesco (in arte PIF) Diliberto presenterà il suo nuovo libro “…che Dio perdona a tutti” e sarà disponibile per un firmacopie. Con la sua inconfondibile voce, Pif esordisce nel romanzo con un’opera divertentissima che costringe il lettore a riconsiderare i rapporti che ci legano gli uni agli altri, il nostro comportamento quotidiano e le parole solidarietà, uguaglianza, verità. L’evento è su registrazione e i posti sono limitati. È possibile registrarsi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pif-incontra-i-lettori-52530132039

Nel corso di tutto il weekend del 17 e 18 novembre, inoltre, un’esperta di beauty mostrerà in azione l’ultimissimo epilatore Braun Silk-épil 9 SensoSmart, con tutti i suoi accessori, e la luce pulsata Braun Silk-expert. Non mancheranno gli esperti Oral Care che saranno a disposizione di grandi e piccini per fornire consigli su una corretta educazione all’igiene orale. Infine, un esperto barbiere Braun sarà a disposizione per chi volesse provare un look diverso, grazie alla versatilità dei prodotti Braun. Sarà possibile inoltre assistere alle dimostrazioni del barbiere e ricevere preziosi consigli su come ricreare vari stili utilizzando le funzioni del multigroomer Braun MGK3085.

Martedì 20 novembre

Alle ore 18:00 workshop Microsoft – Come usare le nuove funzionalità di Office PowerPoint per presentazioni di impatto.

Giovedì 22 novembre

Alle ore 18:00, Chiara Francini presenterà il suo nuovo libro “Mia madre non lo deve sapere”. Dopo il successo di “Non parlare con la bocca piena”, primo romanzo e best seller di Chiara Francini, torna la protagonista Chiara in una storia di famiglia colorata e commovente.

Alle ore 18:00: workshop Microsoft – Surface Go. Scoprilo, Provalo, Vivilo.

Venerdì 23 novembre

Alle ore 18:00: lo scrittore Pierfrancesco Poggi racconterà il suo ultimo libro “La banda di Tamburello” in una presentazione tra parole e musica dal vivo.

Alle ore 19:00: Elisa regalerà ai visitatori dell’Amazon Loft for Xmas una session in occasione dell’uscita del suo nuovo album “Diari Aperti”. Cantante, autrice, polistrumentista e produttrice multiplatino, in “Diari Aperti” c’è tutta Elisa, quella di ieri e quella di oggi, che si apre al suo pubblico in maniera calda e diretta. L’evento è su registrazione e i posti sono limitati. È possibile registrarsi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-elisa-incontra-i-fan-52531791001

Sabato 24 novembre

Ore 11:00: workshop Microsoft – Gli appunti in digitale: potenzia la tua produttività

Ore 17:00: workshop Microsoft – Hai mai sognato di creare un video? Libera la tua creatività con l’app Foto

Dalle 14:00 alle 20:00 La Lega del Filo d’Oro sarà presente all’Amazon Loft for Xmas con attività di gioco e sensibilizzazione a favore delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Verrà allestito, con l’aiuto dei volontari dell’Associazione, un corner tutto dedicato al tatto, il senso principale attraverso cui si scopre il mondo. I visitatori avranno la possibilità di entrare in contatto con alcune persone sordocieche e di mettersi alla prova con giochi e attività pensati per grandi e piccini.

Per tutta la giornata del 24 novembre, Sony Pictures, in occasione del lancio del nuovo film di animazione Spider-Man: Un nuovo universo, realizzerà all’interno dell’Amazon Loft un gioco a tema ispirato al film, mentre nel cortile l’artista Marco Mantovani “KayOne” realizzerà alcune opere interagendo con i visitatori su un pannello dedicato.

Domenica 25 novembre

Ore 11:00: workshop Microsoft – Diventa un esperto di Office 365.

Ore 17:00: workshop Microsoft – Sfrutta il potenziale di Office per i tuoi impegni scolastici.

Nel corso di tutto il weekend del 24 e 25 novembre, inoltre, una skin expert specialista nell’analisi della pelle offrirà consulenze gratuite attraverso la nuova piattaforma online olaz.skinadvisor.it: un’innovativa tecnologia e un percorso in 4 step che, per mezzo di un semplice selfie e di un breve questionario, è in grado di svolgere una approfondita analisi della pelle, rilevandone gli aspetti da migliorare e proponendo il trattamento Olaz personalizzato. Una vera beauty experience a cui abbandonarsi ricevendo la migliore consulenza unita al trattamento Olaz più efficace. Non mancheranno gli esperti Oral Care che saranno a disposizione di grandi e piccini per consigli su una corretta educazione all’igiene orale.

I brand presenti

Sono moltissimi i brand che partecipano all’Amazon Loft for Xmas con i propri prodotti: Garmin, HP e i marchi P&G Oral B, Dash, Braun, Gillette, Swiffer, Fairy, Pantene, Head&Shoulders e Olaz, Clementoni, Disney, Kena Mobile, Lego, Microsoft, Asus, Foreo, Furbo, Geomag, Huawei, Illy, IMC Toys, L’Oréal, Mars, Mediaset, Moulinex e Rowenta, Peg Perego, Philips Hue, Rizzoli, Scholl – Veet – Durex, Seat, Sony Mobile Communications, Sony Electronics, Sony Music, Sony Pictures e Sony Interactive Entertainment (PlayStation), Visa.

Lo stretto e bellissimo legame che lega Disney alle feste natalizie nasce da quello che rappresenta ormai un appuntamento classico per i bambini, per i loro genitori e per chi bambino lo è stato: il film di Natale Disney, atteso, sognato e amato dal pubblico di ogni età è infatti sinonimo di quel fascino particolare che arriva fino ai prodotti trasformandoli in regali capaci di portare la magia Disney sotto l’albero e nella casa di chi li riceve.

Kena Mobile, l’operatore di telefonia mobile e fissa con offerte semplici e convenienti, sarà presente all’Amazon loft for Xmas con una offerta dedicata alla settimana del Black Friday, la Kena Star Black.

All’interno dell’Amazon Loft sarà presente anche Huawei con alcuni dei principali prodotti presentati nel corso del 2018: non solo smartphone anche ma anche pc e tablet. In particolare sarà l’occasione per toccare con mano i nuovi smartphone della serie Mate 20 – tra cui il Mate 20 Pro, dotato di doppia intelligenza artificiale – che rappresentano la nuova frontiera della telefonia mobile, in grado di elevare il potenziale delle persone. Sarà presente anche Huawei MateBook X Pro, il primo notebook dal design elegante, leggero e innovativo dotato di FullView display in 3K da 13,9 pollici con webcam a scomparsa.

Geomag sarà presente con i propri giocattoli di costruzione magnetici che stimolano l’intelligenza di bambini e ragazzi, dai colorati Magicube ai sofisticati Mechanics, che utilizzano in modo avanzato le forze invisibili del magnetismo. All’interno dell’Amazon Loft for Xmas, FOREO esporrà di alcuni dei suoi più ambiti prodotti star tra cui UFO, Luna Mini 2, Luna go, LUNA play plus.

Visa, all’interno della sua strategia a sostegno della crescita del commercio digitale, utilizza le transazioni retail per rendere l’esperienza di pagamento online più premiante per clienti, merchant e titolari di carta. All’interno di questa visione, rientra la collaborazione attivata con Amazon in occasione del Black Friday e del Cyber Monday. Pagamenti veloci, facili e sicuri con Visa che regala ai titolari della sua carta, 10 euro per almeno 100 euro di ricarica effettuata sull’account Amazon.it: basta selezionare la carta Visa durante il checkout e impostarla come modalità di pagamento per gli ordini.

All’interno dell’Amazon Loft for Xmas sarà disponibile l’Infinity Gift che darà la possibilità di accedere per 12 mesi alla ricca offerta che prevede un catalogo di migliaia di grandi film cult, le ultime uscite e le serie TV più amate. Per l’occasione l’lnfinity Gift sarà disponibile al 50%.

In questo articolo come prepararsi per approfittare della mega campagna di sconti Amazon Black Friday, qui invece i trucchi per non perdere le offerte migliori che ci interessano.