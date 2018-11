La sesta edizione del Black Friday Amazon è ormai dietro l’angolo con i primi sconti già dal 19 novembre. Vi spieghiamo come prepararvi adeguatamente alla grande kermesse degli acquisti e non perdervi neppure un promozione tra quelli che vi interessano

Il Black Friday Amazon del 2018 è ai nastri di partenza e il colosso dà il via alle danze per l’evento che presenterà migliaia di offerte on line e, novità di quest’anno, anche un pop-up store a Milano. Il meccanismo di funzionamento delle offerte è noto, ormai è una tradizione anche nel nostro paese, ma vale la pena di ricordare alcuni presupposti fondamentali che servono a prepararsi al grande evento che prevede offerte speciali a tempo, offerte di giornata e prodotti scontati per tutto il periodo della promozione.

Black Friday, come funziona

Il Black Friday è la prima occasione per lo shopping natalizio, nato sulla scorta di una tradizione americana che fissa al quarto venerdì di novembre, il giorno dopo il Giorno del Ringraziamento, il via allo shopping natalizio. Approfittando della riunione dei nuclei famigliari sparsi, spesso, per tutti gli USA, si tiene un grande “pellegrinaggio” verso i centri commerciali dove i negozianti provano, con offerte speciali, a bruciare una parte del potere di spesa dei clienti, spingendoli all’acquisto compulsivo.

Questa tradizione è stata prima esportata su Internet con l’avvio dell’eCommerce e poi è dilagata in tutto il mondo anche nei negozi fisici. In Italia il 2017 è stato forse il primo anno durante il quale il Black Friday ha avuto una portata globale con acquisti record, raggiungendo non solo i classici negozi di elettronica ma anche outlet, piccoli punti vendita e persino banconi degli alimentari in qualche caso. Grazie agli sconti è possibile prezzi bassi adatti a ogni momento delle feste: dalle riunioni familiari, ai regali per amici, ai prodotti per il cenone, incluse migliaia di offerte disponibili in Elettronica, Abbigliamento, Prodotti per la Casa e la Cucina.

Amazon è forse l’azienda che su Internet ha fatto da pioniere in USA alla grande kermesse delle shopping del Black Friday e ha esportato questa tradizione anche in Italia rendendola sempre più vasta e onnicomprensiva e obbligando anche altri negozi on line a seguire la sua politica. Nonostante, però, ormai ci siano moltissimi emuli di Amazon, il grande venditore on line fissa una sorta di “benchmark” verso il quale guardando concorrenti e soprattutto clienti.

Black Friday Amazon 2018: quando si tiene?

Ma veniamo all’edizione 2018. Quando si tiene? Il Black Friday di quest’anno parte lunedì 19 fino al giorno del Black Friday, il 23 novembre, e per tutto il weekend successivo chiudendo la settimana di offerte con il 26 novembre, giorno del Cyber Monday.

Black Friday Amazon come funziona?

Come funziona il Black Friday? Nel modo più semplice possibile: dal momento del via agli sconti, cominceranno ad apparire le promozioni che si distingueranno in

offerte a tempo : scadono finite le quantità o il tempo a disposizione (massimo 6 ore)

: scadono finite le quantità o il tempo a disposizione (massimo 6 ore) Offerte del giorno : scadono finite le quantità o alla mezzanotte

: scadono finite le quantità o alla mezzanotte Offerte in vetrina: una serie di prodotti che dureranno per tutto il Black Friday o terminale le quantità disponibili

Gli sconti che saranno disponibili per la data fissata resteranno segreti fino al momento del loro debutto nel giorno Black Friday, ma Amazon ci ha voluto dare qualche idea delle promozioni in arrivo

Canon: fino al 40% di sconto su fotocamere e obiettivi

Garmin: promozioni su Smartwatches, Bike Computer, Activity Trackers e Navigatori

-30% su prodotti a marchio Amazon come Amazon Basics, find. Happy Belly e molti altri

Complementi d’arredo per la casa in promozione

Samsung TV UHD Smart Curvi 49″/55″

Offerte sui prodotti Kartell

Philips Luce Pulsata Lumea Prestige

Come non farsi sfuggire le promozioni del Black Friday

A questo punto si sarà compreso che comprare in sconto è facile ma anche… difficile. Non solo c’è il problema delle quantità disponibili, ma anche quello di comprendere che cosa comprare e capire se un prodotto fa al caso nostro oppure se è davvero scontato in maniera da rendere irrinunciabile l’acquisto. La formula del perfetto “dominatore del Black Friday” non esiste, ma possiamo fornire alcuni buoni consigli

iscriversi ad Amazon Prime perché tutti coloro che si abbonano a questo servizio, hanno accesso anticipato di mezzora alle offerte, il che fa tutta la differenza del mondo. Nelle scorse edizioni infatti i prodotti più accattivanti per prezzo o qualità sono andati a ruba in qualche minuto e arrivare mezzora dopo gli altri, significa avere alte probabilità di restare a bocca asciutta.

perché tutti coloro che si abbonano a questo servizio, hanno accesso anticipato di mezzora alle offerte, il che fa tutta la differenza del mondo. Nelle scorse edizioni infatti i prodotti più accattivanti per prezzo o qualità sono andati a ruba in qualche minuto e arrivare mezzora dopo gli altri, significa avere alte probabilità di restare a bocca asciutta. Se avete già un’idea di cosa comprare cercate oggi i prodotti che vi interessano, aggiungeteli a una lista dei desideri e magari appuntatevi il prezzo da qualche parte. Basterà poi controllare quotidianamente la lista (meglio se più volte al giorno) per scoprire se uno o più prodotti salvati in precedenza sono momentaneamente in sconto.

e magari appuntatevi il prezzo da qualche parte. Basterà poi controllare quotidianamente la lista (meglio se più volte al giorno) per scoprire se uno o più prodotti salvati in precedenza sono momentaneamente in sconto. Nel giorno delle offerte aggiungete un prodotto al carrello anche se non siete sicuri di acquistarlo. Avrete tempo 15 minuti per confermare o cancellare l’acquisto, ma nel frattempo avrete bloccato la vendita che resterà nel vostro carrello fino a quando non la confermerete. Visto che molti prodotti saranno disponibili in poche decine di pezzi, questo potrebbe essere un buon modo per avere un quarto d’ora per pensare e ponderare l’acquisto, ed eventualmente confermarlo.

per confermare o cancellare l’acquisto, ma nel frattempo avrete bloccato la vendita che resterà nel vostro carrello fino a quando non la confermerete. Visto che molti questo potrebbe essere un buon modo per avere un quarto d’ora per pensare e ponderare l’acquisto, ed eventualmente confermarlo. Seguite Macitynet che selezionerà nella lista di offerte più interessanti per il nostro pubblico, focalizzando l’attenzione su prodotti che sappiamo essere interessanti per utenti Mac, iPhone, iPad e che hanno attenzione per l’elettronica in genere e la casa digitale. Potrete visitare spesso il nostro sito oppure iscrivervi ai nostri RSS, diventare Fan della pagina Facebook, followers dell’account di Twitter o seguire il nostro canale Telegram con tutte le notizie o quello solo dedicato alle offerte.

Il negozio temporaneo Amazon per il Black Friday

Quest’anno Amazon, per svelare in anteprima una selezione dei prodotti più interessanti tra proposte regalo, elettronica di consumo, specialità regionali e tanto altro, durante il periodo di Black Friday, aprirà nel centro di Milano Amazon Loft for Xmas, il primo pop-up store di Amazon in Italia.

Il negozio temporaneo Amazon Loft for Xmas sarà anche il luogo per incontri ed esperienze, oltre ad offrire la possibilità di provare i dispositivi Amazon Echo con integrazione Alexa. Amazon Loft for Xmas sarà aperto al pubblico dal 16 al 24 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, in via Dante 14 a Milano. Per alcuni eventi è previsto un numero di posti limitato ed è richiesta la registrazione. Pop-Up store saranno aperti anche nelle principali città europee: Parigi, Londra, Madrid, Berlino e Amsterdam.

Il Cyber Monday da lunedì 26 novembre

Le offerte continueranno per tutto il fine settimana fino a lunedì 26 novembre, ovvero il giorno del Cyber Monday, un giorno extra di offerte con la ripetizione di alcuni degli sconti visti nei giorni precedenti ed altri radicalmente nuovi.

Quest’ultimo è un evento molto particolare nato nell’era di Internet. Se il Black Friday, infatti, si è svolto da decenni e nei negozi, con l’avvento dell’ecommerce, si è diffusa la consuetudine di promuovere sconti particolari su beni immateriali come software, servizi e corsi on line. In realtà questo ha poi spinto alcuni siti che vendono beni molto… materiali, come gadget ad esempio, a fare una sorta di Black Friday posticipato. Amazon, e con lei anche altri siti similari, hanno sempre fatto sconti speciali anche in questa giornata, cominciando la promozione nella tarda serata di domenica.