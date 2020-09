Vodafone e Disney insieme per realizzare uno smartwatch per i più piccoli

Vodafone e Disney hanno appena annunciato una collaborazione per realizzare uno smart watch di alta gamma per bambini, il cui lancio è previsto prima di Natale. Ecco come sarà questo orologio intelligente per i più piccoli.

L’orologio vanterà un hardware progettato dal team Smart Tech di Vodafone e di un software pensato dai designer di Vodafone e Disney. Sarà dotato di connettività mobile e con alcuni dei personaggi Disney più famosi di sempre, così da offrire ai bambini uno smart watch con un’esperienza unica e originale.

Il lancio del prodotto è previsto nei più importanti mercati europei prima di Natale, quando saranno rilasciate informazioni più specifiche sul dispositivo. Durante questa collaborazione, le due società lavoreranno congiuntamente per realizzare un’esperienza in continua evoluzione che prevede anche l’introduzione di nuovi personaggi Disney, oltre che contenuti interattivi e nuove funzionalità.

Tra i designer che parteciperanno nella collaborazione tra i brand, Yves Behar e con il suo team della fuseproject. Lutfu Kitapci, Managing Director di Vodafone Consumer IoT, ha dichiarato:

In Vodafone abbiamo intrapreso un percorso per realizzare una gamma completa di prodotti che miglioreranno la vita di tutti i giorni grazie alla magia della tecnologia smart. Il nostro impegno per connettere i nostri clienti agli aspetti e alle cose più importanti della loro vita guida tutto ciò che facciamo. E cosa c’è di più importante che rimanere in contatto con i nostri figli? Siamo entusiasti di collaborare con Disney. Combinando l’affidabilità della nostra rete, i nostri prodotti e la nostra attenzione per il design con gli amatissimi personaggi Disney crediamo davvero di poter reinventare il settore della tecnologia smart per bambini

Lo smart watch per bambini entrerà nel mercato all’interno della gamma “Designed and Connected by Vodafone” e sarà il primo dei nuovi dispositivi smart della gamma lanciata in luglio con lo smart tracker GPS “Curve”. Il prodotto sarà lanciato inizialmente nei principali mercati europei e venduto sia online che nei negozi.

Saranno rilasciate maggiori informazioni e aggiornamenti per i clienti sui canali social media di Vodafone prima del lancio previsto per Natale. Vi terremo naturalmente aggiornati.

