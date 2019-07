Con UGREEN potete caricare Apple Watch ovunque, su Amazon in sconto a 29,69 euro

Il caricatore wireless UGREEN per Apple Watch toglie all’utente l’impaccio dei fili e permette di caricare la periferica ovunque ci si trovi: in casa, in ufficio, o in auto. Ha dimensioni piuttosto ridotte, sta in tasca, e risulta particolarmente comodo per ogni occasione. Grazie ad un codice sconto lo pagate soltanto 29,69 euro spedizione inclusa.

Recensito dalla nostra redazione, si presenta come una tradizionale chiavetta USB, con una USB-A su un lato in modo da poter collegare il caricatore ad un MacBook, ad un caricabatterie USB o un altro dispositivo USB. E’ senza dubbio il più piccolo caricabatterie Apple Watch in commercio, e naturalmente gode della certificazione Mfi.

È sufficiente posizionare l’orologio sulla superficie magnetica per avviare la ricarica. Come con il caricatore di Apple, questo accessorio utilizza ricarica wireless induttiva per ricaricare la batteria dell’orologio smart della Mela. E’ realizzato in materiale ignifugo, compatibile con con tutti i modelli Apple Watch, con tutte le serie e le dimensioni.

La certificazione Mfi rende il prodotto sicuro, e piò essere utilizzato in modo da non rischiare danni danni da sovracorrente, sovratensione, corto circuiti o sovrariscaldamento.

Offre una potenza in uscita di 5V a 1A, in grado di ricaricare da 0 a 100 l’orologio di Apple in circa due ore, in modo simile a quanto avviene con il caricabatteria di Apple. A differenza di quest’ultimo, però, si tratta di un accessorio più versatile, più facilmente trasportabile, e adatto a ricaricare lo smartwatch in qualsiasi occasione.

Il dispositivo può essere utilizzato solo con smartwatch Apple, e per il mese di maggio prossimo sarà rilasciata una versione USB-C, per poter ricaricare Apple Wetch anche con Macbook dotati di tale ingresso.

Il carica Apple Watch di UGREEN costa su Amazon 32,99 euro. Al momento, però, basta inserire il codice 9QOUQ5Q6 per pagarlo solo 29,69 euro. Clicca qui per acquistare.