COVID Certificate Check, l’app per verificare il Green Pass in Svizzera

COVID Certificate Check è l’app ufficiale per verificare i Green Pass in Svizzera direttamente da iPhone. E’ stata sviluppata dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) su mandato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) permette di verificare la validità dei certificati COVID emessi sul suolo svizzero.

L’uso è semplificato allo stremo: avviata l’app, con il click su un pulsante si avvia la fotocamera che risulta subito pronta a scansionare il codice QR. Basta quindi posizionare tale codice nell’apposito riquadro che si trova sulla copia cartacea del certificato o quello visualizzato sul cellulare con l’applicazione messa a disposizione del titolare e il codice viene rilevato automaticamente.

Subito dopo, il sistema esegue un controllo automatico in base ai criteri di validità applicabili in Svizzera. In sostanza comparirà un segno di spunta su sfondo verde ad indicare che il certificato presentato è valido, oppure un punto esclamativo su sfondo rosso se il certificato non è valido o un punto di domanda su sfondo arancione nel qual caso la verifica non fosse andata a buon fine. Va detto che questi Green Pass recano una firma elettronica e quindi non sono falsificabili.

Insieme a questa informazione vengono inoltre visualizzati il nome, il cognome e la data di nascita del titolare del certificato per consentire all’operatore di confrontarli con quelli presenti nel documento d’identità esibito. Chiaramente i dati dei Green Pass e quelli delle verifiche non vengono memorizzati.

L’app COVID Certificate Check è localizzata anche in lingua italiana, è limitata alla Svizzera ed è soggetta al diritto svizzero. E’ disponibile per iPhone e si scarica gratis da App Store. La versione attualmente disponibile è la 2.2.0 e per poter essere installata richiede circa 20 MB di spazio e almeno la versione 12.0 di iOS e iPadOS. Non ci sono acquisti da portare a termine per potenziarne le funzioni e per quanto riguarda la privacy non raccoglie alcun tipo di dato.