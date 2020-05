Nella beta di watchOS 6.2.5 nuove opzioni per il quadrante Pride

Nella beta 5 di watchOS 6.2.5 (versione al momento riservata agli sviluppatori), Apple ha integrato nuove opzioni per il quadrante Pride, quello con il design ispirato alla bandiera arcobaleno.

Le nuove opzioni arrivano in concomitanza della giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, e – spiega il sito 9to5mac – mettono a disposizione nuovi stili, con una variante con una palette dai colori pastello, e la nuova opzione arcobaleno.

Il quadrante Pride digitale è stato annunciato per la prima volta in occasione della WWDC (conferenza per sviluppatori) del 2018; più o meno allo stesso periodo dello scorso anno è stato aggiunto lo stile “2019” con nuove animazioni e il quadrante Pride analogico, con le strisce di colore che si muovono quando si tocca il quadrante o si ruota la Digital Crown. L’aggiornamento del 2020 non è così drastico come il ritocco dello scorso anno ma è una variante del classico quadrante ispirato alla bandiera arcobaleno.

Il quadrante “Pride” 2018 era pensato per abbinarsi con il cinturino per Apple Watch presentato nel 2017 in occasione della parata per celebrare l’orgoglio LGBT (i dipendenti di Apple avevano partecipato alle sfilate Pride in molti luoghi del mondo distribuendo ai presenti magliette colorate e dei gadget arcobaleno con l’hashtag #applepride). Per il nuovo quadrante non sembra, almeno al momento, essere disponibile un nuovo cinturino dedicato.

Una curiosità: in Russia il quadrante “Pride”, non è disponibile: da alcuni anni sono state approvate una serie di norme molto pesanti che rendono a dir poco difficile la vita delle persone omosessuali, con multe salate per chiunque “diffonda informazioni” sull’omosessualità a persone che abbiano meno di 18 anni e organizzi manifestazioni a sostegno delle persone omosessuali.