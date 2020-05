Recensione Manfrotto Clamp universale per iPhone e Android: il supporto professionale

Manfrotto Clamp universale per smartphone è sostanzialmente un aiuto alle riprese: sostiene un iPhone o uno smartphone Android durante una serie di scatti o una ripresa video su di un treppiede, in modo da essere posizionato correttamente in ogni situazione.

Molto comodo per chi fa foto all’aperto, ma negli ultimi mesi anche per chi produce video in casa, permettendo una ripresa di qualità ad un prezzo comunque contenuto.

Manfrotto Clamp universale per smartphone, la recensione

Di necessità virtù

Quando è iniziato il lockdown tutti si sono un po’ organizzati per portare le routine di lavoro in casa: per quanto riguarda il software è stato abbastanza semplice, per i file un po’ meno ma tra un cloud e una VPN comunque non è imposssibile, per l’hardware invece serve iniziare a esplorare nuove vie.

Le webcam dei Mac e PC possono funzionare per una chat (ma sarebbe meglio optare per una webcam esterna) ma per una ripresa video sostanzialmente la qualità richiesta è ben diversa.

Ecco quindi che la telecamera frontale o posteriore dei nostri iPhone (o smartphone Android) diventa molto interessante e davvero comoda. Quello che serve è un sostegno che da una parte eviti i naturali movimenti della mano, dall’altro permetta di posizionare la camera del telefono nella giusta posizione con assoluta libertà.

Per questo abbiamo trovato molto utile il nostro treppiede, prima dedito all’uso con la reflex (un modello come questo) e adesso invece spostato ad un uso più smart, sul quale abbiamo montato il nuovo Manfrotto Clamp universale per smartphone.

Com’è fatto

Il Clamp di Manfrotto, marchio italiano che non ha bisogno di presentazioni per qualità, rappresenta una soluzione ideale per questa necessità: i treppiedi nel mercato infatti sono progettati per ospitare una fotocamera (tramite un aggancio a vite) e mancano della parte superiore, dove infatti trova posto la Clamp che, una volta avvitata sul treppiede, afferra lo smartphone nella posizione corretta.

Fuori dalla scatola Manfrotto Clamp universale per smartphone è un oggetto costruito in misto metallo satinato e plastica, rigida o gommosa a seconda delle posizioni, poco più grande di un coltellino svizzero.

Le due estremità ruotano facilmente per costruire la presa, che poi è regolata da una parte a scorrimento che misura correttamente la larghezza dello smartphone, fissandolo tramite una vite.

Tutto è molto semplice e anche senza istruzioni (comunque presenti nella confezione, si è operativi in non più di cinque minuti, necessari per capire come funzione e trovare la giusta posizione (al netto delle prove).

Come funziona

Manfrotto Clamp universale per smartphone ospita alle estremità l’alloggio per la vite del treppiede e dall’altra parte anche un alloggio per un altro accessorio, che potrebbe essere ad esempio una luce supplementare.

Per il resto non ci sono molte cose da imparare, nelle prove da noi effettuate tutte le parti mobili hanno sempre offerto una sensazione di precisione e non abbiamo mai riscontrato difficoltà, se non in alcuni movimenti sul treppiede, che nel nostro caso ha mostrato qualche limite e per il quale abbiamo progettato un cambio a stretto giro, con un modello magari più piccolo da mettere sopra il tavolo (come questo ad esempio).

Una volta che l’iPhone è in posizione, possiamo avviarlo con i canonici comandi touch oppure con AppleWatch, se disponibile oppure con un controller hardware esterno (ce ne sono di vario tipo) in modo da non provocare vibrazioni e non spostare lo smartphone dal suo bilanciamento.

Considerazioni

A conti fatti, risulta incredibile come un investimento di poco conto come Manfrotto Clamp universale per smartphone, unitamente ad un treppiede, possa trasformare un semplice smartphone da tenere in tasca in una videocamera da ripresa straordinariamente interessante.

Pensate a tutte le qualità fotografiche dell’iPhone messe a disposizione di una ripresa in modo molto semplice, potendo così usare tutte le app a disposizione dei App Store. Noi ad esempio abbiamo scelto BIGVU per la realizzazione di una serie di tutorial molto lunghi dove c’erano molti dati difficili da imparare a memoria che, grazie all’App, potevamo leggere sul display senza che si noti troppo.

Non era il nostro caso, tuttavia Manfrotto Clamp universale per smartphone può essere usato per i selfie direttamente con il treppiede (se questo lo consente) oppure prendendo un braccio estendibile apposito.

Pro:

• Comoda soluzione per video con smartphone

• offre un alloggio per luci supplementari

• Si chiude per una migliore portabilità

Contro:

• Non consente l’inclinazione regolabile se il cavalletto non lo permette

Prezzo:

• 51,40 Euro (Manfrotto Clamp universale per smartphone)

• 38,99 Euro (Treppiede con borsa)

• 35,99 Euro (Treppiedi da Tavolo Manfrotto)

• BIGVU 14,99 Euro al mese (App per telepromozioni)

Manfrotto Clamp universale per smartphone è acquistabile presso i più forniti negozi di fotografia, oppure anche presso il sito della casa madre. Nel momento in cui scriviamo si trova con un piccolo sconto anche presso Amazon.it.