Apple Watch 8 Pro avrà un pulsante programmabile

A poche ore dall’evento del 7 settembre nel corso del quale Apple dovrebbe presentare – tra le altre cose – i nuovi iPhone e Apple Watch, incluso l’Apple Watch Pro – circolano indiscrezioni dell’ultimo momento secondo le quali l’Apple Watch Pro integrerà nuovi quadranti specifici per il fitness e saranno disponibili cinturini specifici per sport estremi.

Fonti del sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg riferiscono che il design di Apple Watch Pro è arrotondato, simile a Apple Watch Series 7 e che su quest’ultimo è presente anche un pulsante aggiuntivo multiuso, personalizzabile dall’utente. In particolare, il pulsante in questione dovrebbe permettere di richiamare app specifiche, allenamenti e altre funzioni.

In un tweet, Gurman ha riferito che saranno presenti quadranti ricchi di informazioni con dati legati al fitness, e di una nuova gamma di cinturini per Apple Watch Pro per gli appassionati di sport estremi.

This isn’t covered in the CAD drawings, but the new set of bands for the Apple Watch Pro is going to be pretty wide ranging and play into the extreme sports theme. There will also be some pretty info dense faces for fitness metrics. https://t.co/jSD0KZGe1b

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2022