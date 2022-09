Apple sta per lanciare un Apple Watch per bambini?

C’è forse una sorpresa in arrivo all’evento Apple in calendario dopodomani: un Apple Watch economico, più economico di Apple Watch SE. Lo sostiene il New York Times in un articolo dove si parla dell’uso dello smart watch nell’ambito della tutela dei minori da parte delle famiglie.

Il pezzo in sostanza approfondisce con interviste e opinioni le funzioni di Family Set Up di Apple Watch che almeno negli Stati Uniti è stato un successo. Il progetto di Apple sarebbe però molto più vasto e strutturato di quello che abbiamo visto fino ad oggi. In base alle informazioni raccolte dal giornale americano il lavoro per dare ad Apple Watch l’identità di un dispositivo adatto a seguire i bambini sono iniziati almeno tre anni fa. Lo scopo: creare uno strumento meno problematico dal punto di vista delle interazioni sociali di un cellulare ma ugualmente utile nel supportare i parenti a tenere sotto controllo le attività dei più piccoli.

I problemi da risolvere, si comprende dall’articolo, sarebbero stati due. Il primo era il prezzo del dispositivo, il secondo il consumo di batteria.

Apple ha già fatto un passo avanti nell’ambito del costo con Apple Watch SE ma ora, ed eccoci al dunque, starebbe per arrivare uno smartwatch ancora più economico: “all’evento di mercoledì – scrive il NY Tìimes – Apple si appresta a rilasciare una nuova versione ad un costo più basso di Apple Watch SE”. La voce arriva da due fonti che hanno anche confermato che Apple presenterà questo nuovo modello con un altro “di fascia più alto, pensata per atleti di alto livello e che competerà con i fitness tracker prodotti dalla rivale Garmin”, il ben noto Apple Watch 8 Pro.

Il New York Times non dice altro al proposito. Non dice ad esempio se il nuovo Apple Watch prenderà il posto di Apple Watch SE (improbabile) o se si affiancherà ad esso. Non parla di prezzo né di nome e dall’articolo, né accenna ad un particolare fattore di forma e a limitazioni specifiche. Non si sa neppure come Apple intende risolvere il secondo problema che abbiamo citato sopra: il consumo della batteria quando lo smart watch si collega sulla rete cellulare.

Tra le ipotesi che si possono fare è che questo Apple Watch economico non sia altro che un Apple Watch 3 con connettività cellulare. Il vecchio modello, oggi pronto ad abbandonare il campo (non sarà più compatibile con watchOs 9 e sarà cancellato) potrebbe essere sostituito dal presunto Apple Watch economico basato sullo stesso hardware ad un costo pari a quello del modello che viene dismesso e che funziona solo con il Wifi.

Punti interrogativi a parte, sarà interessate vedere come Apple, partendo da questo nuovo dispositivo, vorrà migliorare l’intera esperienza d’uso di Apple Watch nel contesto dell’infanzia e nel supporto alla vigilanza dei bambini da parte delle famiglie.