Apple Watch Pro 8, i render mostrano nuovo design e nuovo tasto

Non solo le prime immagini CAD attribuite ad Apple Watch 8 Pro confermano il nuovo design e l’arrivo di un nuovo tasto nel lato sinistro dello smartwatch, ma permettono di osservare personalmente per la prima volta il possibile aspetto dell’indossabile Apple progettato per sport e allenamenti estremi. Ma le novità non si fermano qui, perché le stesse immagini CAD svelano le soluzioni di Apple per rendere il dispositivo e i controlli più robusti e resistenti.

La novità principale, anticipata anche dalle presunte cover, è la presenza di un nuovo tasto nel lato sinistro, anche questo con la stessa forma e dimensioni che sembrano simili a quelli del tradizionale tasto di selezione presente nel lato destro, sotto la corona digitale fin dalla prima versione del dispositivo.

Il nuovo tasto, con ogni probabilità dedicato a funzioni per sport e allenamenti, viene così posizionato nel lato sinistro, proprio sotto ai tre piccoli fori allineati verticalmente dello speaker.

Confermato anche il cambio di design e la presenza di uno schermo più grande (poco meno di 2 pollici) e piatto rispetto all’attuale Apple Watch 7. Ricordiamo invece che per i modelli Apple Watch Series 8 si prevede che Apple mantenga sostanzialmente invariato il design attuale.

Ma osservando attentamente i rendering CAD di Apple Watch 8 Pro, pubblicati da 91mobile, alcune delle immagini sono riportate in questo articolo, rivelano che i progettisti Apple hanno rinforzato sia lo chassis che i controlli tradizionali sul lato destro. Infatti sia la corona digitale che il tasto di selezione risultano inseriti all’interno di una nuova protuberanza dello chassis, una soluzione che mira a proteggere i controlli dagli urti.

La presentazione Apple si svolgerà mercoledì 7 settembre: sono attesi iPhone 14 (standard e modelli Pro), gli smartwatch Apple Watch 8, SE e Pro e anche AirPods Pro 2. Come sempre Macitynet seguirà in diretta l’evento del 7 settembre con la trascrizione in italiano e immagini di tutte le novità presentate da Apple. Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina con i commenti della redazione di macitynet che da oltre 25 anni si occupa di Apple in Italia.