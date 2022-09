Apple Watch 8 Pro, le cover confermano nuovo design e schermo piatto

Arrivano conferme visive alle anticipazioni sul nuovo design e del nuovo schermo di Apple Watch 8 Pro.

Due immagini, una twittata dal leaker Sonny Dickson, l’altra pubblicata su Weibo dall’utente UnclePan, entrambi i quali hanno condiviso informazioni accurate in passato, sostengono di mostrare custodie destinate al primo Apple Watch Pro che sono compatibili con le voci più recenti.

UnclePan nota nel suo post che il “Pro non è quadrato nel senso tradizionale, ma propone un nuovo fattore di forma”: forma e dimensioni delle cover suggeriscono che il corpo principale dell’orologio continuerà ad essere arrotondato, mentre il bordo superiore del telaio che incontra il display sarà piatto e potenzialmente a filo con uno schermo più flat rispetto al modello Series 7, probabilmente per fornire una migliore robustezza e protezione.

Prima del rilascio di Apple Watch Series 7, più voci hanno suggerito che Apple stesse lavorando a un design rinnovato con bordi piatti simili a quelli di iPhone 13 e iPad Pro, ma le anticipazioni si erano dimostrate infondate, almeno per allora.

Dalle immagini che vedete anche qui sopra, si notano quattro diversi ritagli, due sono per la corona digitale e il pulsante laterale a destra, accoppiati a sinistra con quelle che sembrano essere aperture individuali più grandi del solito – una rotonda, una a forma di pillola – dove di solito si trovano le due sottili lamelle degli altoparlanti. Non è chiaro se questi siano pensati per ospitare un nuovo design dell’altoparlante o pulsanti fisici aggiuntivi.

Queste foto sono compatibili con le ultime voci diffuse dal giornalista Mark Gurman secondo cui il lancio di Apple Watch 8 sarebbe accompagnato da quello di Apple Watch 8 Pro che si distinguerà per dimensioni più grandi, quasi due pollici in diagonale (quello attuale è di 1,9 pollici) e, appunto, uno schermo perfettamente allineato alla cassa e non leggermente rilevato come quello di oggi.

Il modello Pro sarà anche dotato di quadranti riprogettati e di una nuova modalità a bassa potenza e basso consumo, secondo Gurman. La batteria sarebbe anche questa più grande per aumentare l’autonomia e consentire allenamenti più lunghi.

La presentazione Apple sarà mercoledì 7 settembre: sono attesi iPhone 14, Apple Watch 8 e Pro, AirPods Pro 2. Come sempre, Macitynet seguirà in diretta l’evento con la trascrizione in italiano e immagini di tutte le novità presentate da Apple. Potete trovare la diretta macitynet a questa pagina con i commenti della redazione di macitynet che da oltre 25 anni si occupa di Mac e iPhone in Italia.