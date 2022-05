Apex Legends Mobile disponibile per iPhone e iPad gratis

Ambientato nell’immersivo universo Apex Legends, arriva finalmente in App Store Apex Legends Mobile, lo strategico sparatutto, che immergerà il giocatore in battaglie con squadre ineguagliate e combattimenti veloci. Gratis per tutti, si scarica direttamente a questo indirizzo.

I giocatori si uniranno, dunque, con due amici contro altri giocatori, combinando le capacità di combattimento e sopravvivenza uniche di ciascuna Leggenda per controllare i ruoli nella squadra, creare sinergie e dominare i giochi Apex Legends.

I giocatori potranno anche scegliere il proprio stile di combattimento, impugnando un’arma adatta al proprio stile, tra SMG, fucile d’assalto, LMG o shotgun. In battaglia si potrà scegliere un cast di Leggende e personaggi esclusivi, controllando ciascun personaggio con abilità uniche per trovare una Leggenda adatta a una gamma di stili di gioco.

La modalità di gioco proposta è quella del PvP competitivo, in cui creare una squadra con altri due giocatori. Si tratta, quindi, di un gioco multiplayer con combinazioni strategiche e tattiche che evolvono. Se siete interessati al titolo, in questa guida vi spieghiamo come giocarlo su Mac, anche se al momento il titolo non è disponibile ufficialmente per macOS.

Apex Legends Mobile è disponibile in App Store a questo indirizzo, ed è gratis per iPhone e iPad. Il titolo pesa ben 3,5 GB e richiede iOS 11.0 o versioni successive.

