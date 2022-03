Netflix, in Irlanda si passa a 21€ al mese

Netflix continua ad aumentare i prezzi degli abbonamenti. Lo ha già fatto negli Stati Uniti e in Canada, e ora lo sta facendo anche in altri Paesi. In Irlanda sono disponibili tre piani: “Basic”, “Standard” e “Premium”, con prezzi mensili rispettivamente di 8,99€, 14,99€ e 20,99€; la versione “Standard” offre l’HD e la visione contemporanea (e il download) su due schermi, quella “Premium” offre l’Ultra HD, la visione (e il download) su quattro schermi.

Iin Germania, Spagna e Austria i prezzi sono di 7,99€/12,99€/17,99€; in Italia i piani sono al momento da 7,99€, 12,99€ e 17,99 € al mese. I prezzi nei vari paesi sono consultabili da qui.

Il timore è che dovremo quanto prima anche da noi fare i conti con gli aumenti: l’azienda specializzata in streaming lo ha già fatto in passato quando ha innalzato il prezzo degli abbonamenti poco dopo l’aumento in altri Stati. Al suo esordio in Italia erano preaenti tre piani da 7,99 euro, lo Standard 10,99 euro e il Premium 11,99 euro.

Netflix ha fatto sapere che – almeno per il momento – non sono previsti piani con sconti supportatati dalla pubblicità.

