Netflix, niente pubblicità almeno per il momento

“Mai dire mai”, ha risposto Spencer Neumann, chief financial officer di Netflix, alla domanda sulla possibilità che arrivi la pubblicità sul servizio di streaming, spiegando che l’opzione (al contrario di Disney+) non è qualcosa che è stata – al momento – presa in considerazione.

Neumann è intervenuto nell’ambito della Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference, spiegando che non è contrario alla pubblicità ma che l’attività dell’azienda è focalizzata nell’attuale modello di business, con gli utenti che vogliono guardare film e programmi senza la pubblicità. “Riteniamo di avere un ottimo modello, un servizio in abbonamento che si adatta molto bene alla crescita dell’azienda su scala globale”.

“È difficile ignorare quello che altri stanno facendo ma per ora per noi non ha senso”, ha continuato Neumann. Secondo il manager dell’azienda di streaming, quello in corso è per Netflix “un anno di apprendimento” per quanto riguarda l’ingresso nel settore del gaming (dopo l’acquisizione di Next Games il catalogo attualmente ammonta a 14 giochi), tutti orientati al mobile, con target un pubblico ampio e titoli collegati a franchise di fama internazionale.

L’ingresso di Netflix nel settore dei videogiochi mobile è secondo Neumann un investimento ponderato per il decennio a venire per i prossimi 12 mesi non è considerato un elemento fondamentale.

L’idea di inserire pubblicità nei servizi in streaming proponendo in cambio abbonamenti a prezzi inferiori, è di Disney+; dal prossimo anno chi accetterà di vedere contenuti intervallati da spot pagherà meno l’abbonamento. L’obiettivo di Disney+ è arrivare a 260 milioni di abbonati in tutto il mondo, in altre parole raddoppiare quelli raggiunti a fine 2021. Netflix ha finora evitato l’advertising nel video on demand, forumula privilegiata invece dai grandi broadcaster generalisti.

