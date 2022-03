Gear.Club Stradale sfreccerà presto su Apple Arcade

Apple Arcade si prepara ad accogliere un titolo automobilisti che sembra avere tutte le carte in regola per risultare interessante. Si tratta Gear.Club Stradale, in arrivo nel catalogo Apple, ecco di che si tratta.

Gear.Club Stradale è sviluppato da Eden Games. Presto disponibile su Apple Arcade, si tratta di un racing game di gruppo, unico nel suo genere, perché permette ai giocatori e a cinque dei loro amici di mettersi al volante delle supercar preferite, scegliendo tra i veicoli delle case automobilistiche più famose del mondo, come Bugatti, Porsche e McLaren.

Il contesto geografico è ben delineato e i panorami sono davvero interessanti. Si parte da una villa in una delle regioni più bella d’Italia, la Toscana, dove o giocatori potranno creare i propri club o unirsi a club già attivi per partecipare a gare ed eventi della community.

Avanzando in gioco, gli utenti potranno migliorare l’estetica e le prestazioni delle proprie auto, facendo diventare la villa sempre più importante e migliorando così la reputazione del club. Grazie ai risultati ottenuti, si potranno usare sempre più risorse per acquistare nuove auto prestigiose e potenti, che potranno anche essere messe in mostra in uno showroom condiviso.

I giocatori useranno le loro auto migliori per dare lustro al club e raccogliere ricompense nella modalità di gara Carta Stradale, collaborando con gli amici per scalare le classifiche generali e a arrivare.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo Gear.Club. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.