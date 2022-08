Netflix, meno dell’1% degli utenti usa i videogiochi

Netflix sta cercando di diversificare le sue entrate, tanto che lo scorso anno ha lanciato un catalogo di videogiochi per gli utenti iOS e Android. Mentre il servizio di streaming offre già 24 giochi e prevede di aggiungerne altri 26 entro la fine dell’anno, uno studio ha mostrato che meno dell’1% dei suoi abbonati gioca ai titoli offerti. Strano, perché molti titoli inclusi nell’abbomanto al servizio di streaming sono anche degni di nota.

Secondo Apptopia, come diffuso dalla CNBC, una media di 1,7 milioni di persone sono coinvolte nei giochi di Netflix, che è meno dell’1% dei 221 milioni di abbonati alla piattaforma. In totale, i giochi sono stati scaricati 23,3 milioni di volte. Sebbene il servizio includa grandi titoli, come Stranger Things, non sembrano convincere gli utenti. La società, ricordiamo ha anche perso 200.000 abbonati durante il primo trimestre del 2022.

Mentre Netflix non ha ancora trovato un suo grande gioco di successo, la società sta correndo contro il tempo per offrire un nuovo abbonamento basato sugli annunci, così da invertire nuovamente la tendenza per tornare a fare crescere il numero di abbonati. Rispetto ad Apple Arcade, Netflix non ha la stessa quantità di videogiochi in catalogo; inoltre, è possibile che il pubblico di Netflix sia differente da quello di Apple Arcade e, dunque, stenti a decollare.

Ciò che è anche importante notare è che l’azienda offre molti più giochi su dispositivi Android, che non su iOS. Android offre anche un’esperienza in bundle, dal momento che è possibile trovare tutti i giochi sull’app principale di Netflix, mentre su iOS li si deve scaricare separatamente su App Store.

Sempre su Netflix il 24 agosto arriva Running With The Devil: The Wild World of John McAfee, un documentario che racconta la vita di John McAfee, defunto programmatore e fondatore dell’omonima azienda, tra le prime a produrre software antivirus per PC: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.