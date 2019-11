Primo restyling per Toyota C-HR

Toyota ha presentato il nuovo Toyota C-HR, il modello che dal lancio a fine 2016 ha rotto gli schemi e si è proposto come nuovo punto di riferimento nel segmento dei crossover compatti. Secondo il produttore, questo modello rappresenta oggi il SUV ibrido più venduto sul mercato con oltre 50.000 vetture vendute in Italia.

C-HR ha inoltre avuto sin da subito un ruolo da protagonista nella gamma Toyota rappresentando il secondo modello di volume dopo Yaris, con un peso sul venduto del marchio pari a un quarto del totale. Il modello ha poi avuto un ruolo fondamentale nell’accelerare la crescita dell’ibrido Toyota, facendo raddoppiare in meno di due anni le vendite ibride del marchio.

Il nuovo Toyota C-HR nasce sulla scia della cifra stilistica e delle performance dinamiche del primo modello, con tre principali aree di intervento su cui si sono concentrati designer e ingegneri: esterni, performance e connettività.

Sono state apportate lievi modifiche alla parte anteriore e posteriore dell’auto, mentre i gruppi ottici anteriori e posteriori sono stati riconfigurati con la più recente tecnologia LED. Al posteriore, i fari sono collegati tra loro da un nuovo spoiler ‘Glossy Black’ che non stravolge l’impostazione di un modello che ha fatto del design la sua carta vincente.

Doppia motorizzazione Hybrid

L’introduzione del propulsore ibrido aggiuntivo offre la scelta di due diverse opzioni ibride, una caratteristica unica nel segmento. Rimane il 1,8L da 122 CV, con prestazioni migliorate da una batteria agli ioni di litio potenziata, con emissioni di CO2 pari a 86 g/km. (NEDC Correlato)

Il nuovo propulsore 2.0L da 184 CV secondo il produttore è in grado di assicurare consumi ai vertici della categoria grazie al rendimento del motore termico del 41% e al miglioramento degli altri componenti del sistema Hybrid.

Molti gli interventi effettuati sul propulsore a benzina, tra cui l’adozione di un nuovo sistema Dual VVT-i con VVT-iE (Variable Valve Timing-intelligent Electric) sul lato dell’aspirazione, incrementando la potenza e l’efficienza a fronte di emissioni ridotte.

Tutto questo si traduce in prestazioni che offrono una accelerazione 0-100 km/h in 8.2 secondi e un consumo a partire da 25 km/l ed emissioni di 92 g/CO2 per km (NEDC correlato). Le emissioni degli ossidi di azoto NOx sono di 4,9 mg/km, inferiori del 92% rispetto al limite previsto dalla normativa vigente dei 60 mg/km dei benzina Euro6.

Nuovo sistema multimediale con Apple CarPlay e Android Auto

Il nuovo sistema multimediale consente ora la piena integrazione dello smartphone sia con Apple CarPlay che Android Auto. È possibile sfruttare le principali app presenti sugli smartphone direttamente sul Toyota Touch della vettura.

Nuovo modulo Data Communication Module (DCM)

Il nuovo Toyota C-HR è dotato di un nuovo modulo di trasmissione dati che offre la possibilità di usufruire dei servizi connessi grazie all’utilizzo dell’app MyT: l’utente può visualizzare la posizione dove ha parcheggiato, pianificare un itinerario e condividerlo con il sistema di navigazione oppure verificare lo stato della propria vettura attraverso il controllo di diversi indicatori.

Novità assoluta è la funzione di Hybrid Coach che permette di avere una panoramica del viaggio effettuato con il dettaglio del funzionamento della vettura in elettrico, del consumo di carburante, e indicazioni contestualizzate con suggerimenti per migliorare il proprio stile di guida Hybrid. Il nuovo C-HR è già ordinabile da metà ottobre nella motorizzazione 2.0L, disponibile in tre allestimenti.

La versione d’ingresso sarà la Trend, con vernice Bi-tone metalizzata, cerchi in lega da 18”, fari base LED, Nuovo Toyota Touch 3 con schermo da 8” e Smartphone Integration, retrocamera, clima automatico bi-zona e Toyota Safety Sense. L’allestimento Style si distingue per un design dei cerchi dedicato, sedili in pelle e Alcantara con regolazione elettrica lato guida, fari full LED, impianto audio premium JBL a 9 speaker e Nano-e.

Il top della gamma è costituito dall’allestimento Premiere disponibile esclusivamente nel colore Bitone Mechanic Orange, cerchi da 18” con finitura Black, sedili in pelle premium Black con regolazione elettrica lato guida, S-IPA – Simple Intelligent Park Assist e navigatore satellitare. A completare l’offerta la versione dedicata ai clienti flotte, la MoreBusiness, costruita sull’allestimento Trend con l’aggiunta del navigatore satellitare ma senza la vernice Bi-tone.

L’offerta di lancio parte da 28.500 euro per la versione Trend nella motorizzazione 2.0L, grazie agli Hybrid bonus, il contributo di Toyota in collaborazione con i Concessionari fino a 4.750 euro in caso di permuta o rottamazione, per chi passa al Full Hybrid Electric di Toyota. La formula innovativa Pay Per Drive Connected consente l’acquistso a rate a partire da 225 euro e anticipo di 8.400 euro; per passare agli allestimenti superiori ci sono scalini di 25 euro.

Il nuovo C-HR sarà disponibile con il nuovo programma Hybrid Service che prevede l’estensione della garanzia per le vetture Full Hybrid Electric fino a 10 anni sia sulle parti elettriche che quelle meccaniche. La garanzia commerciale è rinnovabile ogni anno se il cliente effettua regolarmente la manutenzione presso la rete ufficiale Toyota. Il lancio ufficiale avverrà con i due Open Weekend del 23-24 novembre e 30 novembre-1 dicembre.

