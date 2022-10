Netgear Nighthawk RAXE300 rende la casa iperconnessa

Netgear amplia il proprio portfolio prodotti introducendo sul mercato Nighthawk RAXE300 Tri-Band WiFi 6E, premiato al CES Innovation Awards 2022 di Las Vegas. Caratterizzato da una velocità di 7,8 Gbps e la nuova “corsia preferenziale” WiFi 6E a 6GHz, RAXE300 vanta capacità potenziata, meno interferenze, promette “connessioni forti e affidabili” su dispositivi e app.

Il produttore afferma che con questo router lo streaming è più fluido e i tempi di risposta sono più rapidi quando si utilizzano applicazioni a banda larga (anche sui canali a 160 MHz) – garantisce la massima velocità sui dispositivi connessi – con video 4K/8K, giochi AR/VR e le videoconferenze. Per prestazioni ancora più elevata, basta collegare i device alla porta Ethernet 2,5G.

Netgear Nighthawk RAXE300 vanta maggiore velocità (fino a 7,8Gbps per tutti i dispositivi indipendentemente da quanta banda richiedano), tecnologia Wi-Fi 6E in grado di ridurre i carichi di dati sulle altre due bande, in modo che la velocità Wi-Fi aumenti per tutti i dispositivi), 8 flussi Wi-Fi simultanei, funzionalità Armor (protezione dei dispositivi connessi).

Mette a disposizione Smart Parental Control, per la gestione del tempo trascorso online da bimbi e minori sui dispositivi connessi, App Nighthawk per configurare il router, gestire la rete da qualsiasi luogo, mettere in pausa Internet su qualsiasi dispositivo, monitorare l’utilizzo dei dati Internet e altro ancora.

Il produttore afferma che è possibile connettere fino a 40 dispositivi contemporaneamente e coprire fino a 200mq, indicando il prodotto come ideale per luoghi medi e grandi, rendere le case spazi iperconnessi. Su Amazon nel momento in cui scriviamo il Nighthawk Router WiFi 6E AXE7800 è venduto 399,99 euro. A questo indirizzo trovate la nostra recensione del NETGEAR Nighthawk AX6000.

Ricordiamo che nel mese di settembre Netgear ha presentato tre nuovi prodotti AV-over-IP in occasione dell’International Broadcasting Convention IBC 2022 di Amsterdam. Tutti gli articoli che parlano di Netgear sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.