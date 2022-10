Iliad firma con Fastweb per portare la fibra in tutta Italia

Fastweb e iliad hanno siglato un accordo in base al quale Fastweb fornirà a iliad connettività a banda ultralarga basata sulla rete in fibra ottica Fiber-to-the-Home (FTTH): appoggiandosi alla copertura nazionale di Fastweb, iliad potrà offrire connettività in fibra su tutto il territorio nazionale.

Con questa operazione iliad arricchisce il portafoglio di accordi all’ingrosso per la copertura in fibra e consolida la propria presenza nel mercato della connettività fibra FTTH in Italia, affiancando il servizio offerto da Fastweb a quelli già attivati, raggiungendo così una copertura totale, entro inizio 2023, di oltre 10 milioni di unità abitative.

L’accordo è un ulteriore passo nel piano di investimenti di iliad nelle infrastrutture di telecomunicazione e conferma l’impegno nel voler offrire ai propri utenti le migliori tecnologie disponibili. Fastweb a sua volta aggiunge un cliente importante al proprio portafoglio wholesale, confermando il segmento dell’accesso all’ingrosso come uno dei mercati in cui risulta in maggior crescita.

Ad oggi, il numero di clienti della divisione wholesale di Fastweb ha superato 400.000 unità, segnando un aumento superiore al 100% rispetto all’anno precedente. Una conferma della centralità della strategia di Fastweb che punta ad accelerare la digitalizzazione del Paese fornendo infrastrutture di nuova generazione non solo ai propri clienti, ma anche a quelli di altri operatori nazionali che si affidano per questo alle sue reti.

La rete ultrabroadband in fibra ottica FTTH che Fastweb mette a disposizione degli altri operatori, ora incluso iliad, in modalità wholesale coprirà oltre 14,5 milioni di abitazioni entro il 2025 su tutto il territorio nazionale.

