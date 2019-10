Nike Run Club per Apple Watch è ora indipendente da iPhone

Oggi Nike ha lanciato un aggiornamento dell’app Nike Run Club per Apple Watch, che rende l’app Run Club completamente indipendente da iOS, con a possibilità di sfruttarla interamente senza necessario abbinamento con lo smartphone. Adesso, l’utente potrà godersi le funzionalità dell’app direttamente da Apple Watch, senza passare da iPhone.

Questo vuol anche dire poter aprire l’app App Store su Apple Watch con watchOS 6 e cercare l’app Nike Run Club. Da qui, senza passare per iOS, l’utente potrà scaricare l’app e completare l’intero processo di configurazione su Apple Watch. Non è nemmeno necessario accedere ad un account Nike.

Nike descrive adesso l’app come un’esperienza completamente autonoma. Quando si aprirà l’app Nike Run Club sul Apple Watch per la prima volta, verranno poste varie domande sui propri dati relativi alla salute e alle attività; inoltre, l’app chiederà di consentire o meno a Nike l’accesso ai propri dati sulla posizione.

Dopo aver completato la procedura di configurazione iniziale, l’app Nike Run Club funzionerà in modo completamente indipendente da iPhone. Questo è reso possibile anche da una nuova funzionalità di watchOS 6, che offre agli utenti un nuovo App Store navigabile direttamente dal polso. Ciò offre agli sviluppatori la possibilità di creare applicazioni completamente indipendenti e autonome da iOS e da iPhone.

Ricordiamo che Apple ha appena rilasciato rilasciato watchOS 6.1 al pubblico, portando watchOS 6 su Apple Watch Series 1 e Series 2 per la prima volta. Da accogliere con favore il lavoro di Nike, che sta dimostrando di volersi concentrare sull’esperienza da polso offerta dalla propria app. Peraltro, l’app è completamente gratuita.

Tutte le novità di watchOS 6 le trovate a questo articolo. Tra le tante comprende nuovi quadranti, l’app App Store dedicato, l’app per tracciare il ciclo mestruale e l’app Rumore per tenere sotto controllo il livello di rumore ambientale. Per approfondire sul nuovo sistema operativo vi rimandiamo a questo articolo-guida.