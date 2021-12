Mac mini M1 piace tanto ad Amazon

L’anno scorso Amazon ha aggiunto i Mac mini con processore Intel al suo servizio cloud ed esattamente a un anno di distanza sta aggiungendo i Mac mini con processore Apple Silicon M1 (qui la recensione di macitynet). Ciò significa che a partire da questo momento gli utenti del servizio cloud Amazon Web Services, siglato AWS, possono usare i dispositivi con processore Apple Silicon, anche se per il momento ciò è possibile soltanto in alcune aree selezionate.

Ad annunciarlo è Werner Vogels, Chief Technology Officer di Amazon, durante il keynote di AWS che si è tenuto nelle scorse ore e dove ha spiegato che Mac mini M1 offrono «prestazioni migliori del 60% rispetto ai Mac EC2 (acronimo di Elastic Compute Cloud) basati su x86 quando elaborano le build delle app di iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac».

Pertanto gli sviluppatori che utilizzano i Mac in remoto per testare le loro applicazioni sui dispositivi Apple adesso hanno una opzione molto più veloce e versatile sulla quale fare affidamento, sfruttando il cloud EC2 che è appositamente dedicato all’ecosistema Apple.

Come dicevamo in apertura però questo servizio di Amazon AWS al momento non è disponibile per tutti: i nuovi Mac M1 saranno inizialmente disponibili in poche regioni, più precisamente negli Stati Uniti occidentali e orientali e nella Virginia settentrionale.

L’azienda ha comunque spiegato che nel corso del tempo l’accesso verrà esteso anche ad altri paesi. Il costo di utilizzo è di 0,6498 dollari all’ora, quindi è anche più economico visto che al momento del rilascio, avvenuto lo scorso anno, l’accesso cloud ai Mac con Intel veniva proposto al prezzo di un dollaro per ogni ora di utilizzo.

«Se sei uno sviluppatore Mac e stai riprogettando le tue app per far sì che vengano supportate nativamente sui Mac con Apple Silicon, ora puoi creare e testare le tue app sfruttando tutti i vantaggi di AWS» si legge sulla pagina web dell’annuncio, dove trovate maggiori dettagli: qui invece c’è il form di registrazione per accedere a una anteprima delle istanze con Mac mini M1.

I nuovi Mac con processori Apple Silicon piacciono molto alle grandi società: i nuovi MacBook Pro 2021 con processori M1 Pro e M1 Max sono già stati adottati da Twitter, Uber e LinkedIn tra gli altri.