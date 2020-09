Apple Watch, un nuovo design solo (forse) nel 2021

Apple Watch Series 6 che sarà presentato domani sarà identico esteticamente ad Apple Watch Series 5 e a tutti i modelli più recenti. Questa la previsione lanciata questa sera da Ming Chi Kuo, il più accreditato analista Apple. La nota in cui appare la descrizione del nuovo modello è la stessa in cui Kuo parla dell’iPhone 12, sostenendo che non sarà nella presentazione di domani e affermando, per soprannumero che non avrà lo schermo da 1200Hz.

Dell’Apple Watch 6, Kuo dice poco o nulla di sorprendente. Oltre al design che resta lo stesso, l’analista cinese fa sapere che come funzione aggiuntiva ci sarà la misurazione dell’ossigeno nel sangue. Probabilmente, dunque, Apple ha ottenuto dalla FDA (l’agenzia americana che regola la commercializzazione dei farmaci e degli strumenti medici) il permesso ad attivare una funzione che era già disponibile dal 2015 ma non era mai stata messa in funzione. La scelta ha certamente a che fare con la necessità di fornire alle persone uno strumento in più per combattere il Coronavirus che, come noto, provoca la polmonite bilaterale e una forte riduzione dell’ossigeno nel sangue.

Di Apple Watch 6 si è detto nel corso della giornata di oggi anche che avrà una non meglio precisata funzione di ricarica veloce, oltre che un nuovo colore della cassa. Non è da escludere in questo caso che sia qualche cosa di collegato alla capacità di Watch OS 7 di tenere sotto controllo il sonno. Se Apple Watch 6 fosse in grado di ricaricarsi più rapidamente di Apple Watch 5 o Apple Watch 4 (che pure dovrebbero avere il controllo del sonno) potrebbe essere con più facilità e meno problemi tenuto indossato durante la notte e poi ricaricato la mattina magari mentre ci si prepara per uscire.

Chi aspira un nuovo design per Apple Watch è invitato da Kuo a guardare al prossimo anno quando, spiegabilmente (ma non certamente) Apple dovrebbe introdurre una versione ridisegnata. Anche il nuovo Apple Watch SE (se si vuole chiamare così il modello a basso costo che dovrebbe prendere il posto di Apple Watch 3) non dovrebbe quindi essere diverso dalle versioni attuali. È bene quindi mandare a riposo l’idea che possa apparire già da quest’anno un Apple Watch in plastica.