Norma Z908 Pro, drone da corsa a soli 43 €

Pubblicità

Ecco un drone dalle alte prestazioni, ottimo anche per riprese video aeree di qualità: Norma Z908 Pro, acquistabile online in offerta speciale, è facile da trasportare grazie al fatto che da chiuso occupa un volume di appena 14,5 x 10 x 5 cm, mentre con le eliche spiegate è grande circa 33 x 28 x 5 cm, ottimo quindi per chi desidera un drone che non occupi troppo spazio ma che offra comunque prestazioni professionali.

Supporta riprese in 4K (4.096 x 2.160 pixel), ma è anche disponibile in versioni con risoluzioni 6K e 8K, e si connette all’app tramite Wi-Fi a 2.4 GHz per visualizzare in tempo reale ciò che riprende la fotocamera, rendendo il controllo e la gestione del volo ancora più intuitivi.

Usa una batteria removibile LiPo da 3,7 V e 2.000 mAh che promette una durata di volo di circa 15-18 minuti per carica, con un tempo di ricarica di circa 1 ora.

Il design della fusoliera, costruita in plastico tecnico resistente e ad alta resistenza, assicura un prodotto leggero (siamo sui 170 grammi) e durevole, che resiste alle sollecitazioni senza comprometterne la maneggevolezza.

Per quanto riguarda il volo, è dotato di un giroscopio a sei assi e la velocità può essere regolata su tre diversi livelli, adattandolo così alle diverse situazioni, dal volo più lento e controllato a quello più dinamico.

È inoltre presente una modalità per il mantenimento dell’altitudine, una “senza testa” che permette di pilotarlo senza preoccuparsi dell’orientamento e il volo waypoint: in pratica vi permette di disegnare un percorso sullo schermo e far seguire al drone quella traiettoria.

C’è poi il movimento orbitale che fa volare il drone in cerchio intorno a un punto (ottimo per le riprese panoramiche) e il ritorno automatico con un solo tocco: basta premere un tasto per farlo tornare alla posizione di decollo, senza quindi alcun rischio di perderlo.

Monta infine luci a LED per una maggiore visibilità durante i voli in condizioni di scarsa illuminazione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 95 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 55% andando a spendere intorno ai 43 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.