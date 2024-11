Fleetwood Mac, il documentario definitivo è Apple Original Films

Pubblicità

Apple Original Films ha annunciato l’arrivo di un documentario sui Fleetwood Mac, gruppo musicale rock anglo-statunitense rimasto attivo musicalmente dal 1967 al 2022, atteso sul servizio di streaming Apple TV+.

Il documentario, pienamente autorizzato dalla band, è diretto da Frank Marshall (noto, tra le altre cose, per “The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart”, “The Beach Boys” e “Rather”). La Mela riferisce che, per la prima volta, i Fleetwood Mac (nel 1998 inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame) “condividono la loro straordinaria storia con parole loro”.

Di seguito dettagli sul documentario come descritto da Apple: “Dopo il fortuito incontro nel 1974, Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, riflettono sui loro intransigenti 50 anni e più di storia, incisioni e tour da record, con filmati inediti, nuove interviste, conversazioni da filmati d’archivio della compianta Christine McVie, fino ad oggi”.

“Il film esplora tormenti e tribolazioni della band, storie di resilienza personale e le abilità musicali, combinazioni che hanno permesso la creazione di brani che hanno superato l’esame del tempo e sono diventati capolavori duraturi”.

Il documentario è indicato come qualcosa che mostra ai fan “alti e bassi” del gruppo, il mix di “ingredienti illuminanti” dei vari membri, elementi che hanno permesso di creare una rara alchimia, una unione musicale che ha permesso di vendere oltre 220 milioni di brani in tutto il mondo.

“Il documentario esplorerà gli elementi che hanno permesso a questo connubio di artisti di creare più e più volte opere musicali singolari, cosa li ha portati a tornare insieme e tenerli uniti, nonostante tutta la pressione possibile, sia all’interno, sia all’esterno della band, minacciando di spazzare via tutto”.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.