Notability sbarca su Mac grazie a Catalyst ed è in sconto

Non è difficile capire perché Notability sia una delle app per note e appunti più apprezzata e usata per scuola, lavoro oltre che per produttività e progetti personali: è stata premiata da Apple nel 2014 come migliore app dell’anno ed ora, grazie a Catalyst, gli sviluppatori hanno realizzato una versione di Notability per Mac, sia Intel che per Mac ARM con processore Apple Silicon M1.

Oltre ai vantaggi di poter gestire note e appunti con gli stessi strumenti e funzioni su tutti i dispositivi Apple, per l’occasione è proposta con uno sconto del 56% per un periodo limitato di tempo. In sostanza con un solo acquisto a prezzo scontato abbiamo a disposizione Notability su iPhone, iPad e anche Mac M1. Una ottima notizia invece per gli utenti che hanno già acquistato l’app in precedenza, che potranno così installarla anche su Mac M1 senza sborsare nulla.

Anche alcuni degli utenti più smanettoni continuano a preferire carta e penna per prendere appunti. Notability è stata ideata anche per questo tipo di utenti, perché offre la massima libertà per scrivere note e disegnare, combinando scrittura a mano, fotografie, audio e digitazione sulla tastiera virtuale.

Per rendere tutto questo possibile offre una serie completa di strumenti. Oltre a inchiostro, evidenziatore e strumenti per creare forme geometriche perfette, l’utente può creare colori personalizzati prelevando campioni con il contagocce. Ma è anche possibile registrare l’audio di lezioni e riunioni, associando la traccia audio alle proprie note su schermo, per ascoltare ciò che è stato detto in quel preciso momento.

La versatilità di Notability è data anche dalla possibilità di usare praticamente tutto, incluse immagini GIF, pagine web, aggiungere e annotare documenti PDF, importa e condivide tutti i principali formati di documenti e immagini. Non solo: per disegnare e scrivere è sempre possibile usare lo strumento preferito: Apple Pencil, trackpad o mouse. L’elenco delle funzioni e delle possibilità è sterminato e sulle pagine di macitynet ne abbiamo parlato in diversi articoli: si veda per esempio qui, e anche qui.

Per realizzare la nuova versione di Notability per Mac Intel e anche Mac con processore Apple Silicon M1 i programmatori hanno accelerato i tempi di sviluppo partendo dall’app per iPad impiegando gli strumenti messi a disposizione da Apple Catalyst. In questo modo è stato integrato il supporto per lo schermo più grande, per la tastiera, oltre che la possibilità di sfruttare appieno le elevate prestazioni dei Mac M1.

Notability per Mac M1 supporta anche la funzione Apple Side Car che permette di impiegare iPad come schermo secondario e touch quando si lavora su Mac, in questo modo chi possiede Apple Pencil può usarla su iPad per scrivere su Mac.

In occasione di questo rilascio lo sviluppatore propone il valido e versatile Notability in sconto del 56% per iPhone, iPad e Mac M1: con un solo acquisto di 4,49 euro doteremo tutti i nostri dispositivi Apple di uno degli strumenti più apprezzati per scuola, lavoro e tempo libero.

Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo, mentre qui trovate la recensione di MacBook Pro 13″ M1. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina.