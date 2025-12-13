Le dieci novità di iOS 26.2 più utili ed interessanti

iOS 26.2 è disponibile da qualche ora e tutti dovreste avere ormai ricevuto la notifica (dentro al sistema operativo) che l’aggiornamento è pronto per il download. Si tratta di una versione di manutenzione che rappresenta solo un passaggio verso quella che questa primavera dovrebbe introdurre importanti novità come una decisa adozione di Apple Intelligence.

Ma nonostante non si sia di fronte ad una rivoluzione, iOS 26.2 porta con sé alcune funzioni che incidono davvero sull’esperienza quotidiana. Ne elenchiamo cinque per le quali vale la pena di scaricare subito l’aggiornamento

Traduzione dal vivo con gli AirPods in Europa

La funzione di traduzione simultanea con gli AirPods arriva anche in Europa dopo lo stop imposto dal Digital Markets Act. Gli AirPods Pro 3, gli AirPods Pro 2 e gli AirPods 4 con ANC possono tradurre una conversazione in tempo reale, senza connessione internet e grazie ai modelli linguistici locali di Apple Intelligence.

Di questa funzione, al centro di polemiche e contestazioni, abbiamo parlato a lungo nei mesi scorsi. Se volete provarla qui vi diciamo anche come funziona.







Nuova scala del punteggio sonno

Con iOS 26.2 e watchOS 26.2 cambia in modo significativo la lettura dei dati sul sonno. Apple rivede la scala del Punteggio del Sonno per renderla più aderente a come ci si sente al risveglio, introducendo soglie aggiornate e sostituendo la categoria precedente “Eccellente” con la nuova Molto Buona.







Il risultato è una lettura più realistica, basata su durata, orario di coricamento e interruzioni notturne.

Regolazione Liquid Glass nella schermata di blocco

Sulla schermata di blocco arriva un nuovo cursore che permette di regolare con precisione la trasparenza dell’orologio quando si usa il tema Vetro o Opaco. Si passa da un look più limpido a uno più satinato, con una personalizzazione più precisa rispetto ai preset precedenti. Resta disponibile anche l’interruttore Con Tinta, per chi preferisce un design più uniforme.





Lampeggiamento per avvisi per notifiche più visibili

iOS 26.2 introduce un miglioramento nelle opzioni di Accessibilità il potenziamento della funzione lampeggiamento per gli avvisi. Ora oltre al tradizionale lampeggio del LED posteriore, ora il display dell’iPhone può illuminarsi per segnalare l’arrivo di una notifica.

Questo permette di essere avvisati visivamente anche quando l’iPhone è appoggiato sul dorso e il Led è nascosto

È possibile scegliere se utilizzare solo lo schermo, solo il LED oppure entrambe le opzioni, così da rendere gli avvisi più evidenti in ambienti rumorosi o quando il telefono è in silenzioso. Qui vi spieghiamo come attivarla

Testi di Apple Music disponibili anche offline

Apple Music permette ora di visualizzare i testi delle canzoni anche senza connessione. Una novità semplice ma molto utile, soprattutto per chi viaggia o si trova spesso senza rete stabile.

Rende l’app più autonoma e completa, allineando finalmente questa funzione al comportamento della riproduzione offline.

Cinque novità piccole ma utili di iOS 26.2

Oltre alle cinque novità che vi abbiamo indicato sopra e che sono a nostro giudizio le più importanti, qui di seguito vi ne indichiamo cinque minori ma che potrebbe essere comunque interessanti per chi ci legge