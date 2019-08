Nubia Z20 è geniale, senza selfie camera e con schermo anche sul retro

Lasciate perdere i primi smartphone pieghevoli che devono ancora arrivare e costano un capitale: per chi cerca uno smartphone Android originale, elegante, potente e versatile potrebbe essere una buona idea attendere per Nubia Z20 in arrivo in agosto in Cina e a settembre anche in Europa, Regno Unito, USA e Canada. Dallo stesso costruttore in aprile è arrivato Nubia Red Magic 3, il primo Android con ventola progettato per giocare.

Definire originale il nuovo modello è forse riduttivo perché non solo Nubia Z20 è uno dei pochi smartphone in circolazione assolutamente privo di fotocamera frontale, quindi senza notch e senza fori nello schermo ma, a giudicare dalle prime immagini ufficiali, offre anche un design che sembra completamente privo di cornici laterali.

Anche chi odia i selfie potrebbe obiettare all’idea di un terminale privo di fotocamera frontale, ma il costruttore cinese ha optato per una strada completamente diversa.

Per costruire un terminale con frontale tutto schermo, privo di qualsiasi elemento di disturbo è stata anche scartata l’opzione della fotocamera a scomparsa. Invece Nubia Z20 mette a disposizione un display secondario sul retro che permette così di sfruttare per i selfie la robusta configurazione a tripla fotocamera sul retro.

Così giochi, app, video, produttività e tutte le attività preferite dell’utente possono essere gestite dall’ampio schermo principale da 6,42”, riservando invece il più compatto schermo posteriore da 5,1” per le telefonate, messaggistica e naturalmente per selfie foto e video alla massima risoluzione possibile.

Non solo: mentre giochiamo sul display principale, quello secondario rimane disponibile e funziona come un gamepad con funzioni e tasti programmabili, assicurando controlli più precisi e lasciando completamente libera la visualizzazione.

La tripla fotocamera consiste di un sensore da 48 megapixel principale con stabilizzazione ottica, un obiettivo ultra wide da 16 MP con campo di visione di 122,2 gradi, infine dal terzo sensore da 8 megapixel teleobiettivo con zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 30x. La registrazione video, con HDR10 e video 10bit, arriva fino alla risoluzione 8K, le riprese al rallentatore arrivano fino a 1920 frame al secondo in super slow motion.

Anche le altre caratteristiche puntano alla fascia alta di mercato: il costruttore assicura telaio con cornici in metallo, vetro zaffiro curvo per durevolezza ed eleganza, processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, fino a 8GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione, batteria da 4.000 maH con ricarica veloce PowerDelivery fino a 27W.

Caratteristiche e funzionalità di Nubia Z20 sono senza dubbio interessanti: ora occorre pazientare ancora un po’ in attesa che il Nubia annunci il prezzo di vendita prima in Cina, poi anche in Europa e nel resto del mondo.

Non si tratta dell’unico dispositivo originale di questo marchio: ricordiamo che al Mobile World Congress 2019 è stato presentato Nubia Alpha il primo smartphone bracciale flessibile.